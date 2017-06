Die FM4 Charts vom 24. Juni 2017

Der höchste Neueinstieg kommt von Arcade Fire mit „Creature Comfort“ - die Band macht es sich auf Platz Drei bequem.

Camo & Krooked sind die neue Nummer Eins! Mit „Like I Do“ klettern sie von Platz Zwei an die Spitze, hinter ihnen alt-J und Arcade Fire - von denen kommt mit „Creature Comfort“ auch der höchste Neuinstieg der Woche.

Und wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, darüber könnt wie immer ihr abstimmen: Brand New - Die Neuvorstellungen der Woche.

Die Charts gibt’s natürlich auch im FM4 Player.