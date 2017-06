15 years of FM4 Digital Konfusion Mixshow

15 Jahre Digital Konfusion Mixshow muss gefeiert werden! Mit einer Party in der Grellen Forelle und natürlich auf FM4.

Samstag Nacht, von Mitternacht bis 3 Uhr früh, stehen die Zeichen auf FM4 auf Party, in diesen Stunden sorgt Dj Joe Joe mit der „Digital Konfusion Mixshow“ für einen Sound, der einen wachhält. Heuer wird die Digital Konfusion Mixshow 15 Jahre alt und das muss gefeiert werden! Mit einer großen Party in der Grellen Forelle (Wien) und natürlich auf FM4.

Am 8. Juli 2017 kann bei „15 years of DKM“ auf zwei Floors in der Grellen Forelle getanzt werden - für alle, die lieber zuhause tanzen wird das Event von 22 bis 3 Uhr auf FM4 übertragen.

DKM15 – 15 years of FM4 Digital Konfusion Mixshow

Sendungshost DJ Joe Joe hat höchstpersönlich das Line Up zusammengestellt, folgende DJs werden sich am 8. Juli quasi die Klinkenkabel in die Hand geben: Chano Macondiano, Christian Bachner Edgar Tronic, Emeegrant, Hillberg & D-Tex, Hokes Pokes, Sepalot, Skero & DJ Kapazunda, Sterotyp & Sandra Kurzweil, Zuzee uvm!

Visuals by: Dornwittchen

Radio FM4

Trumer Pils

Wenn das Wetter mitspielt, beginnt die Party am 8. Juli schon um 15 Uhr unter freiem Himmel - bei freiem Eintritt- mit DJ Sounds und BBQ, ab 22 Uhr verlegt sich das Ganze in den Club.

Tickets kosten bis Mitternacht 8 Euro, ab Mitternacht 10 Euro. Es gibt keinen Ticket-Vorverkauf.

Tickets zu gewinnen!

Wir verlosen 5x2 Tickets für „15 years of Digital Konfusion Mixshow“ am 8. Juli in der Grellen Forelle, Wien. Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss nur folgende Frage richtig beantworten: DJs kommen in Filmen nicht allzu häufig als Hauptfiguren vor. 2015 aber wurde ein Film veröffentlicht, in dem ein junger Mann, der mit einer Reihe von Disney-Musicals berühmt wurde, einen DJ spielte. Den Titel lieh sich der Film von einem Track von Justice vs Simian. Wie heisst dieser Film?

Schickt die richtige Antwort und euren ganzen Namen bitte an game.fm4@orf.at!

Einsendeschluss ist der 5. Juli, 14 Uhr.