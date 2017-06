FM4 gewinnt: 2x Gold, 1x Silber und 1x Bronze beim Radiopreis!

Vier Trophäen für radio FM4 bei der Radiopreis-Gala am 26.06.2017 im Wiener Rathaus

Wir gratulieren! Mehr zum Österreichischen Radiopreis 2017 und alle weiteren Sieger: oesterreichischer-radiopreis.at

Mit dem „Österreichischen Radiopreis 2017“ wurden heuer zum dritten Mal bei einer Gala-Veranstaltung im Wiener Rathaus herausragende Leistungen in öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkprogrammen ausgezeichnet.

Wir sind froh und stolz über die Preisverleihung in vier Kategorien und gratulieren den PreisträgerInnen ganz herzlich!

Beste Moderatorin: Gold für Julie McCarthy, FM4 Update

Die Irin Julie McCarthy ist seit dem Jahr 2000 die Stimme der FM4-Sendung Update - kaum zu glauben, klingt sie doch so frisch und mitreißend wie am ersten Tag. Während der Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen begleitet Julie die HörerInnen mit einem Mix aus Musik und Ausgehtipps, empfiehlt Konzerte und Filme und versorgt ihr Publikum mit aktuellen Popkulturinfos.

Ulrike Skofitsch

Ihre Liebe zur Musik wurde der jungen Julie von ihrem gitarrespielenden Vater mitgegeben, der ihr die Beatles vorspielte; sie singt auch selbst gerne und tritt sogar manchmal als Sängerin oder DJ auf. Die Moderatorin hat auch Ausflüge ins Fernsehen unternommen, aber das Radio ist ihre große Liebe: “I love radio because it allows the consumer to paint their own picture of a situation - there’s imagination involved.”

Kategorie „Beste Comedy“: Silber für TOP FM4

Las Vegas Records

Der Freitagabend ist seit dem legendären Salon Helga mit Stermann und Grissemann Comedytime bei radio FM4. Schräger Humor funktioniert am Besten mit schrägen ModeratorInnen und einem schrägen Konzept - voilà: Duscher und Gratzer.

Top FM4 Jeden Freitag im Radio und im FM4 Player

Die beiden Radio-Entertainer beweisen jeden Freitag ab 19:00 mit dem Opener zu „Top FM4“, dass Satire alles kann, darf und muss: ob mit dem klassischen Mittel des Scherzanrufs, bitterbösen Dialogen zu aktuellen Themen oder dem New-Austropop-Song des Tages.

Denn wenn Hannes und Roli die Gitarre auspacken, bleibt kein Auge trocken. Das, zu dem man später „legendär“ sagen wird, passiert jetzt in Top FM4!

Kategorie „Beste Musiksendung“: Gold für die FM4 Musikerziehung

Wie klingt eigentlich Cloud Rap? Oder wissen Sie, wodurch sich Catstep oder Blackgaze auszeichnen?

In kompakten 2-3 Minuten widmet sich die FM4 Musikerziehung Genres, Themen und Persönlichkeiten aus der weiten und oft unergründlichen Welt der Popkultur.

FM4 Musikerziehung Ausgestrahlt wird die Musikerziehung jeden Samstag im Rahmen der Sendung „FM4 Davidecks“ ab 19 Uhr und im FM4 Player - und es gibt sie übrigens auch als Podcast

Pro Folge stellt der Vortragende, „Professor“ Stefan Elsbacher, das jeweilige Thema auf humoristische und informative Art und Weise vor und bringt es den HörerInnen so näher.

Schnell geschnittene Soundschnipsel, Interview-Ausschnitte, OTs und Songbeispiele nach jeder Folge unterstützen den Impulsreferat-artigen Charakter der Sendung.

Geschrieben wird die FM4 Musikerziehung von Kristian Davidek und Stefan Elsbacher, gesprochen und produziert von Stefan Elsbacher.

Kategorie „Beste Promotionaktion“: Bronze für den FM4 #Hashtagprinter

Radio FM4

Die Generation Selfie ist begeistert: einfach ein Foto mit dem Handy machen, mit einem vorher festgelegten Hashtag auf Twitter oder Instagram posten - und das ausgedruckte Foto gratis beim FM4-Stand abholen!

Der Hashtagprinter ist bereits bei einigen FM4-Veranstaltungen zum Einsatz gekommen; alleine im vergangenen Jahr konnten mehr als 4.000 Hashtags unter #fm4stand registriert werden.

Durch die spielerische Miteinbeziehung der Menschen vor Ort bei Events wird die Marke FM4 positiv besetzt und die BesucherInnen zur lustvollen Interaktion mit ihr animiert. Die Kombination von digital und analog spricht die junge Generation an, die selbstverständlich mit dem Smartphone umgeht und gleichzeitig eine besondere Vorliebe für analoge Spielereien hat. Der Erfolg des Hashtagprinters auf Events, die für junge Menschen besonders interessant sind, spricht dafür, dass damit genau die Lebenswelt der FM4-HörerInnen getroffen wurde.