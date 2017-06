Popfest Wien 2017 – das komplette Line-Up!

Vier Tage lang Ende Juli ist der Karlsplatz wieder the place to be in Österreichs Hauptstadt: Das Popfest dreht von 27.7. bis 30.7. seine achte Runde und seit heute kennen wir auch alle Acts, die uns dabei live begleiten werden!

FM4 Festivalradio Das Popfest 2017 findet von 27. bis 30. Juli am und rund um den Wiener Karlsplatz statt. Alle Infos auf popfest.at

Das diesjährige KuratorInnenteam - Ö3 Radio-DJ-Legende Eberhard Forcher und Musikerin Ana Threat - hat mit über 60 Künstlerinnen und Künstlern einen breiten Programmfächer zusammengestellt, der von den kleinen, experimentellen Nischen bis zu den großen, leicht zugänglichen Plätzen des Pop reicht.

Zentrum des Geschehens ist die Seebühne direkt im Teich vor dem Wiener Karlsplatz, zusätzliche Venues sind das Wien Museum und der Prechtlsaal der TU und – neu – der Kuppelsaal der TU, der heuer statt des gerade im Umbau befindlichen brut im Künstlerhaus als Spielstätte fungieren wird. Der Eintritt ist wie immer frei.

Und jetzt Trommelwirbel für das Popfest Line-Up 2017:

Donnerstag, 27. Juli Seebühne 18:30 Scheibsta & die Buben 20:00 Mono & Nikitaman 22:00 Salute feat. Liv Dawson Wien Museum 21:00 Beat Poetry Club 22:00 Fräulein Hona & Bernhard Eder 23:00 Joe Traxler TU Prechtlsaal 22:00 La Sabotage 23:00 Bruch 00:00 Mitra Mitra 01:00 The Gore Gore Boys 02:00 Tav Falco‘s Panther Burns Red Bull Brandwagen 19:30 I’m a Sloth 21:30 Postman Heuer 22:00 Treasure Isle Crew DJ-Set Club Roxy 23:00 Umbra 00:00 Rosa Nebel 01:00 Wien Diesel, DJ Yuzu, DJ Akis Ling

Freitag, 28. Juli Seebühne 17:00 Bluatschink 18:30 Tini Trampler und das dreckige Orchester 20:00 Der Nino aus Wien & Freunde 21:30 Flut TU Kuppelsaal 22:00 Die Buben im Pelz 23:00 Mile Me Deaf 00:00 Fauna TU Prechtlsaal 23:00 Wendja 00:00 Soia 01:00 Onk Lou 02:00 Möwe Red Bull Brandwagen 19:30 Yukno 21:00 Lea Santee Heuer 22:00 Klamauk DJ-Set Club Roxy 23:00 DJs Crizz & Mixmasta Albow

Samstag, 29. Juli Seebühne 17:00 Stimmgewitter Augustin 18:30 Kaiser Franz Josef 20:00 Mother’s Cake 21:30 Ankathie Koi TU Kuppelsaal 22:00 Gustav und die Proloband 23:00 5K HD TU Prechtlsaal 22:00 Satan Satan Satan 23:00 Baits 24:00 Buenoventura 01:00 Klitclique 02:00 Cid Rim Wien Museum 15:00 Robert Rotifer 17:00 Markus Binder Red Bull Brandwagen 19:30 Tents 21:00 Mirac Heuer 22:00 Urbs DJ-Set Club Roxy 23:00 Femme DMC 00:00 Hunney Pimp 01:00 Big J 02:00 T-Ser

Sonntag, 30. Juli Wien Museum 15:00 Al Cook 17:30 Rucki Zucki Palmencombo 18:30 Graf Hadik und die Flughunde Karlskirche 20:00 Pamela Stickney 21:00 Dino Spiluttini 22:00 Maja Osojnik 23:00 Meaghan Burke & The Burkettes

Neben den Livekonzerten gibt es ein Rahmenprogramm aus Panels, Showcases und Diskussionen plus einen Thementag zu der im Herbst geplanten Ausstellung „Ganz Wien“, über die Szenen heimischer Popmusik.