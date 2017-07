Die Zwergenprinzessin kocht gigantisch und bloggt auch so

Sarah Surenjan kocht, isst, erklärt, erzählt, werkelt und bloggt darüber auf Zwergenprinzessin.com.

von Zita Bereuter

Sarah Surenjan war immer die Kleinste: In der Klasse, in der Familie. Zu ihrem 18. Geburtstag bekommt sie von ihrem Onkel eine Domain geschenkt, weil sie bereits damals (2001) HTML programmieren konnte. Sie wünscht sich „Zwergenprinzessin.com“. Warum gerade den Namen weiß sie jetzt auch nicht mehr.

So oder so.

Sarah Surenjan New Cooks on the Blog - Frische Foodblogs auf FM4 Man braucht keine Haube, um gut zu kochen. Aber einige andere Dinge sind unverzichtbar. Welche das sind, erzählen Leute, die nebenberuflich mit viel Leidenschaft kochen und darüber bloggen. Sarah Surenjan ist die Zwergenprinzessin.

Sie verwendet den Blog hauptsächlich als eine Art Tagebuch und zum Dokumentieren verschiedenster Dinge.

Nachdem sie zum Studieren von Linz nach Wien zieht und folglich mehr kocht, stellt sie auch immer wieder Rezepte online. Für sich - der Ordnung willen - und für FreundInnen, weil die ihre Rezepte nachkochen wollen.

Sarah Surenjan

Kochwörterbuch: österreichisch – deutsch Eierschwammerl, das = Pfifferling Faschiertes, das = Hackfleisch Topfen, der = Quark

In der Zeit gibt es noch sehr wenige Österreichische Foodblogs. „Die Szene hat sich mehr in Deutschland abgespielt.“ Von dort wird dann auch immer wieder nachgefragt, was denn „ein Stamperl“, „Faschiertes“ oder „Kren“ sei. Also legt Sarah eine Österreichisch-Deutsche Übersetzungshilfe an.

Sarah kocht täglich. „Weil mir das Kochen im Feierabend am meisten Spaß macht und mich runterbringt.“ Tagsüber also Angestellte, abends dann am liebsten kochen. Und dabei Musik hören und durch die Küche tanzen.

Ein bis zwei Mal in der Woche stellt sie ein Rezept online.

Manchmal auch andere Dinge, an denen sie werkelt. Sie wundert sich über eine sehr einfach gestrickte Babydecke, für die sie am meisten Klicks bekommen hat.

Sarah Surenjan

Kochen muss …

Menschen zusammenbringen

Mein Schwerpunkt ist …

Essen und Reisen

Was in keiner Küche fehlen sollte:

Ein scharfes Messer, eine große Spüle zum Abwaschen und ein gut funktionierender Herd

Sarah Surenjan

Dein Lieblingsgewürz:

Rosmarin

Was ist immer in deinem Kühlschrank?

Sauerrahm (also Schmand)

Deine größte Küchenkatastrophe:

Die passieren meistens beim Backen – das ist schon so ein Insidergag zwischen meinem Freund und mir. Die größte Katastrophe war eine Geburtstagstorte, wo die Füllung einfach flüssig herausgelaufen ist beim Öffnen des Tortenrings.

Sarah Surenjan

Dein Supertipp beim Kochen:

Wenn es schnell gehen muss: Ich verwende fertig gekaufte Tortillas als Flammkuchen und den Belag mache ich aus Resten, die sich im Kühlschrank finden.

Einfach gut: Beeriger Kakaokuchen mit griechischem Joghurt





Teig:

- 4 Eier

- 4 EL Zucker

- 90 g Walnüsse

- 125 g Dinkelmehl

- 1 Pkg. Backpulver

- 3 EL ungesüßtes Kakaopulver

- 125 g griechisches Joghurt

Creme:

500 g Magertopfen {=Quark!}

500 g griechisches Joghurt

Saft einer halben Zitrone

1 Pkg. Bourbon Vanillezucker,

1 EL Honig

Belag:

verfügbares Obst:

z.B. Himbeeren, Banane, Erdbeeren, ...

Deko:

Dunkle Schokolade & Honig

Sarah Surenjan

Zubereitung

Die Eier trennen

Dotter mit Zucker, Nüssen, Mehl, Backpulver, Kakao & Joghurt zu einem Teig rühren.

Das Eiklar mit einer kleinen Prise Salz zu Eischnee schlagen & vorsichtig unter den Kakaoteig heben.

Den Teig halbieren & die erste Hälfte in einer runden Form bei 200° ca. 15 min backen.

Danach mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren.

Während der Teig im Ofen ist, die Creme zubereiten . Dafür den Topfen mit dem Joghurt, Zitronensaft & Vanillezucker glatt rühren.

. Dafür den Topfen mit dem Joghurt, Zitronensaft & Vanillezucker glatt rühren. Mit Honig abschmecken.

In den Kühlschrank stellen (am besten ein paar Stunden/über Nacht).

Nachdem der Teig ausgekühlt ist, den Boden mit der Hälfte der Creme bestreichen.

Die Banane in Scheiben schneiden & damit belegen.

Die zweite Kuchenhälfte darauf setzen & mit der restlichen Creme bestreichen.

Mit den gewaschenen Himbeeren & geschnittenen Erdbeeren garnieren.