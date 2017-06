Dalia’s Summer Night’s Tracks

Frische RnB- und Rap-Acts, die man zu dieser Jahreszeit hören sollte: Ray BLK, Khalid, J Hus und SZA

Von Dalia Ahmed

Was ist der Sommer ohne sommerliche Musik. Musik zum Grillen, Musik für nachmittägliche Parties im Freien und Musik für die lauen Sommerabende.Und am liebsten auch gleich von Musikern und Musikerinnen, die man noch nicht kennt.

Jetzt, wo „Dalia’s Midnight Lemonade“ den ganzen Sommer lang auch samstags um 21 Uhr zu hören ist und zu „Dalia’s Late Night Lemonade“ umgetauft wurde, habe ich euch die heißesten Artists zusammengetragen, die man zu dieser Jahreszeit unbedingt hören sollte.

Ray BLK

Ray BLK ist eine in Nigeria geborene RnB und Neo Soul Sängerin und rappt obendrein auch noch. Die toughe Londonerin schreibt nicht nur ihre Texte selbst, sondern veröffentlicht ihre EPs und Minialben (Durt) als Selbstreleases, weil sie nix von ihrer kreativen Freiheit abgeben will. Diesen persönlichen Touch hört man. Ihre positiven und bestärkenden, wie auch gesellschaftskritischen Songs haben beispielsweise die BBC auf sie aufmerksam gemacht, die ihr dieses Jahr den Titel „Sound of 2017“ verliehen hat. Aber auch die Gorillaz, Stormzy und Tinie Tempah sind schon riesige Fans von Ray BLK und haben mit ihr zusammengearbeitet.

Khalid

Khalid ist gerade mal 19 Jahre alt, hat aber eine Stimme wie ein Soulsänger, der schon viel zu viel gesehen und erlebt hat. Seine alte Seele schlägt sich aber nicht nur stimmlich nieder. Khalids Flow und Texte haben stets was extrem Nachdenkliches und Melancholisches. Man kann auf Khalids Debütalbum „American Teen“ (im März erschienen) förmlich die drückende Hitze der texanischen Wüste und seiner Heimat El Paso raushören. Für wen sich ein Mix aus Chance The Rapper, Father John Misty, Grizzly Bear, Lorde und A$AP Rocky appetitlich anhört, der und die ist bei Khalid auf jeden Fall an der richtigen Adresse.

J Hus

Wo Afrobeats und der Hip Hop der 2000er aufeinander treffen, an genau der Kreuzung chillt J Hus. Der Rapper aus East-London vermischt Tough-Guy Gehabe mit einem bunten und spaßigen Mix aus Club Bangern und Beats die perfekt zur Drink-in-der-Hand-Fleisch-am-Grill-Block-Party passen. Sein Debüt-album „Common Sense“ höre ich seit Mai in der Dauerschleife und es klingt noch immer genau gleich erfrischend.

SZA

2012 hat SZA ihr erstes Mixtape „See.SZA.Run“ ohne Label released. Die Jungs von Top Dawg Entertainment - das familiäre Label rund um Kendrick Lamar - waren daraufhin von der Neo-Soul und RnB Sängerin so angetan, dass sie SZA sofort unter Vertrag genommen haben. Gleich danach folgte 2013 die EP „S“. Doch dann wurde es still um sie. Top Dawg hatte nicht die Ressourcen, sich auf mehrere ihrer Acts gleichzeitig zu konzentrieren und so musste SZA erstmal abwarten, bis Kendrick Lamar und Schoolboy Q ihre Alben released hatten. Jetzt konnte sie endlich ihr Debütalbum „Ctrl“ herausbringen. Aber die Warterei hat sich absolut bezahlt gemacht. Auf dem Album kommen Soul, Hip Hop und ein zeitgenössischer, fast chill-waviger Sound zusammen. Ideal für die allerentspanntesten Sommer Vibes.