10 Jahre FM4 Davidecks

Wir feiern 10 Jahre DaviDecks, doch eine Jubiläumssendung kommt nicht infrage - Kristian Davidek erklärt, warum und wirft einen Blick zurück.

von Kristian Davidek

Am Samstag jährt sich die erste Ausgabe meiner Show DaviDecks zum 10. Mal. Das bedeutet knapp 500 ausgestrahlte Sendungen, plusminus 11.500 Musikstücke, hunderte Muskerziehungen, Gäste, Mixes, Features, Playlists, Fragen von euch und Antworten von mir.

Eine Jubiläumssendung kommt nicht infrage. Kurz überlegt, gleich wieder verworfen. Erstens wüsste ich nicht, wie man aus so viel Musik zwei Stunden Kondensat halbwegs gerecht destillieren könnte. Zweitens halte ich die Akkumulation an sich noch nicht für eine Leistung, im Gegensatz zu – sagen wir – 30 Saisontoren eines Goleadors.

Drittens – und das ist das eigentlich Ausschlaggebende – soll jede Sendung den Enthusiasmus eines Jubiläums atmen und ich versuche sie so zu machen, als wärs mein letztes Werk.

Lieber lade ich heute, 1. Juli, 2017 Mavi Phoenix als Special Guest ein. Sie steht für Vieles, was auch in der Sendung wichtig ist: musikalische Überraschungen, Lust auf Neues, gute Show, Hingabe, Freude und Feiern.

DaviDecks: Samstag, 19-21 Uhr

Mein Dank gilt abschließend Stefan Elsbacher, mit dem ich gemeinsam die Musikerziehung mache und dafür tatsächlich diese Woche den österreichischen Radiopreis in Gold gewonnen habe. DJ Urbs, der mit seinen „Urbalized“ Features Radiogeschichte in und für FM4 Davidecks geschrieben hat. Allen DJs und Gästen, die über die Jahre die Sendung unglaublich bereichert haben. Und natürlich euch für all die Begeisterung, die seit Jahren in Form von Feedback zurückkommt. Nichts von alledem finde ich selbstverständlich, alles daran fühlt sich besser an, als ich es mir je erträumt hätte.