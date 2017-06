Das FM4 Sommerprogramm 2017

Der Sommer riecht nach Sonnencreme und schmeckt nach Erdbeereis - aber wie klingt er?

Auf FM4 kann man den Sommer täglich hören, von 1. Juli bis Anfang September. Er klingt nach Festivals, nach Plaudereien unter Palmen und nach dem Geräusch einer in den Briefkasten geworfenen Postkarte. Und nach der eigenen Lieblingsmusik, denn im Sommer haben wieder ganz viele Musikwünsche Platz.

Das sind die wichtigsten Neuerungen:

FM4 Homebase Parade

Donnerstag bis Freitag 19:00 – 22:00 Uhr, freitags 19:00 - 21:00 Uhr

Die Sommer-Version der FM4 Homebase. Hier kann man sich Musik wünschen, die im Radio sonst selten läuft. Aber auch Wünsche für Mama, Papa, den Freund, die Freundin, die Katze und den Kanarienvogel werden erfüllt. Und geplaudert wird auch! Sommererlebnisse, Urlaubslieben, sonderbare Reiseziele, Pläne für den Herbst und wie grillt man die beste Grillwurst. Rezepte? Her damit!

Hello Damascus!

Dienstags ab 18.07., 21 - 22 Uhr. Bis dahin läuft FM4 Auf Laut

Esther Csapo und der syrische Schauspieler und Stand-Up-Comedian Hanna Issa sprechen über die großen Themen des Lebens. Von Religion über Familie, Arbeit, Reisen und Sport bis hin zu Popkultur und natürlich die Liebe. Ein Gespräch auf Augenhöhe. Alle Fragen sind erlaubt. Klischees hinterfragen erwünscht.

FM4 Unter Palmen

Freitags ab 14.07., 13:00 - 14:00 Uhr:

Roli und Hannes haben ihren Top-FM4-Sendeplatz an die Homebase Parade abgegeben, um sich dem Mittags-Talk mit AnruferInnen widmen zu können. Unter der Hotline 0800226996 werden die wirklich wichtigen Themen diskutiert - und es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden auch mal eine herumliegende Gitarre schnappen und spontan einen Song komponieren.

Dalia’s Late Night Lemonade

Samstags 21:00 - 22:00, Wiederholung am Montag, Mitternacht

Zu P Diddy sagt man mittlerweile Puff Daddy, JLo heißt Jennifer Lopez, Prince wurde zum Artist Formerly Known As Prince und „Dalia’s Midnight Lemonade“ heißt jetzt „Dalia’s Late Night Lemonade“. Dalia Ahmed hat die frischesten HipHop-, Pop- und RnB-Tracks eingepackt und macht es sich den ganzen Sommer samstags um 21 Uhr eine Stunde lang in euren Gehörgängen bequem. Die Wiederholung gibt es wie gewohnt montags zur Geisterstunde!

FM4 Festivalradio

Sonntag, 13:00 – 17:00

Alles zum Thema Festival! Vier Stunden lang gibt Neuigkeiten von den Festivalbühnen dieses Landes. Und der angrenzenden auch gleich dazu. Ob klein oder groß, bekannt oder unbekannt: Einen Sommer lang werfen wir einen Blick auf, vor, hinter und neben die Festivalbühnen. Es gibt Interviews mit MusikerInnen, Playlisten-Empfehlungen für reisefreudige FestivaltouristInnen, Livemitschnitte von Konzerten, Verlosungen von Festivalpässen, Reportagen von Zeltplätzen und Empfehlungen von und für Musikfans, wie man das beste aus der Festivalsaison machen kann!

Außerdem gibts noch:

What’s upp

Die FM4 Morning Show (täglich von 6 - 10 Uhr) richtet den „What’s upp – Morning Show Messenger“ ein: wir richten’s aus – egal ob Zuspätkommen, Einkaufslisten oder Nachrichten aller art. Sag’s dem Radio, das Radio richtet es aus! Und wir wünschen uns wieder Urlaubspostkarten aus aller Welt.

if...

Die Sommerserie von High Spirits (Dienstag, 22 - 0 Uhr) heißt „if...“: Träume von einer musikalischen Radiovergangenheit, die es in der Form natürlich nie gegeben hat.

Sommer der Liebe im „Haus der Schmerzen“

Das House of Pain (Mittwoch, 22 - 0 Uhr) feiert 50 Jahre nach dem legendären „Summer of Love“, als die Hippiebewegung in den USA auf ihrem Höhepunkt angelangt war und Rockmusik den Soundtrack bildete, den Sommer der Liebe. Die zentrale Radiosendung für härteren Rock sämtlicher Spielarten wird den jährlichen „Dirty Black Summer“-Mix ganz ins Zeichen der Hormonexplosionen stellen, von psychedelischen Lovesongs über romantisches Heavy-Pathos, von punkigen Krach-Liebeshymnen bis hin zu tonnenschweren Doom-Affairen. Von Juli bis September werden Christian Fuchs, Dr. Nachtstrom, Paul Kraker, Alex Augustin, Rainer Springenschmid, Christian Holzmann, David Pfister und einige Gäste liebevoll gemixte Songsammlungen über die Liebe präsentieren, die ja bekanntlich auch oft sehr heftig und schmerzvoll ist. Welcome to the Dirty Black Summer of Love.

Zuckerschickschock - Glam von Bowie bis Bilderbuch

Die Sommerserie Im Sumpf (Sonntag, 21 - 0 Uhr) widmet sich dem Glam:

Marc Bolan, Roxy Music, Peaches, Lady Gaga oder Mykki Blanco: Sie alle lieben die große, campe Geste, den Balanceakt zwischen Regression und Transgression. Glam, das ist Pop in Reinform, als Flucht nach vorn. Voller Glitzer-Überschuss in Silber und Gold, mit keiner Angst vor Primitivismus, Kitsch und langen Haaren. Ein queerer Exzess vor der Erfindung des Life-Balls, geliebt im Kinderzimmer, studiert im Gender-Seminar. Simon Reynolds schreibt in seiner monumentalen Glam-Studie „Shock and Awe": „Glamour könnte als die Lüge definiert werden, die du so gut erzählst, dass du selbst sie glaubst und andere dazu bringst, sie auch zu glauben."

Die Sumpf-Sommerserie widmet sich Vergangenheit und Gegenwart dieser ausfransenden Kategorie. Ausgehend von Glam als Genrebegriff der 1960er und -70er Jahre fragt sie nach dessen historischen Mutationen und spürt Glam-Infusionen in heutigen Haltungen und Stilen nach.

Das FM4 Sommerprogramm endet am 03. September.