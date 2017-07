FM4 Sandkiste: Fußball spielen am Acoustic Lakeside

Das beliebteste Festival Österreichs ist schon lange ausverkauft! Aber wer bei der FM4 Sandkiste mitmachen will, kann hier Festivalpässe gewinnen!

Vom 20. bis 22. Juli findet das Acoustic Lakeside Festival in Sittersdorf am Sonnegger See in Kärnten statt. 300 ehrenamtliche Musikfans sind dafür verantwortlich, den Festivalbesucher_innen ein unvergessliches Wochenende in entspannter Atmosphäre zu verschaffen.

Die FM4 Sandkiste findet am Samstag 22.Juli ab 12:15 statt und wird von Sunny Side Up Host John Megill moderiert! Das gesamte Lineup vom Acoustic Lakeside findest du hier.

Am Programm findet ihr heuer Bands wie die FM4 Award Gewinner Leyya, die am Donnerstag als Headliner auftreten, oder José González, der am Freitag auf der Hauptbühne spielen wird und William McCarthy von den Augustines, der am Lagerfeuer neben dem Seeufer akustisch performen wird. Am Samstag könnt ihr dann neben Fil Bo Riva, auch die Mighty Oaks sehen, Jake Bugg oder den Death Cab For Cutie Frotman Ben Gibbard der Songs von seinen Soloplatten vorstellen wird.

Natürlich ist Festival aber nicht nur Musik, und so widmet sich das Acoustic Lakeside heuer wieder einer „Herzalblatt“ Show, es gibt Yoga am See, eine Lesung von Stefanie Sargnagel und: die FM4 Sandkiste!

Das freundlichste Soccer Match des Jahres

Am Samstag ab 12:15 beginnt im Partyzelt wieder die FM4 Sandkiste! Den Anpfiff und Spielmoderation übernimmt diesmal FM4 Sunny Side Up Host John Megill.

Scheibsta & die Buben

Gespielt wird in 3er Teams: die FM4 Hörer_innen-Teams treten gegen die Teams der auftretenden Bands an. Welche das sein werden, wird zur Zeit noch verhandelt, aber es ist schwer sich vorzustellen, dass der Fußball-begeisterte Jake Bugg sich zum Beispiel in seiner Garderobe verkriecht und sich so die Chance eines freundlichen Fußballspieles entgehen lässt!

Die Titelverteidiger und fixen Teilnehmer der FM4 Sandkiste heißen Scheibsta&die Buben: ihren Sieg vom letzten Jahr bezeichnen sie fulminant: „Team Scheibsta will heuer Geschichte schreiben und den Titel verteidigen…Koste es was es wolle!“ meint die Band dazu.

Radio FM4 / Christian Stipkovits

Gewinn einen Platz in der FM4 Sandkiste

Wir vergeben Startplätze zum Beach Soccer Turnier in der FM4 Sandkiste. Mit einer Teilnahme beim Fußball Spiel bekommst du natürlich auch Festivalpässe zum Acoustic Lakeside für dich und dein Team.

Ein Team in der FM4 Sandkiste besteht immer aus drei Personen. Und wir vergeben Plätze für drei solcher 3er-Teams an die unter euch, die uns mit einem Foto ihrer FM4 Sandburg überzeugen.

Also ab an den Strand (oder auf den Spielplatz)! Und damit wir sicher gehen, dass ihr nicht einfach die Sandburg vom letzten Italien-Urlaub einschickt: Am besten noch „FM4“ in den Sand schreiben!

Das Foto von eurer Sandburg, euren Team-Namen fürs Turnier und die drei Namen der Mitspieler_innen schickst du bitte per Mail an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist Dienstag, 11. Juli, 13 Uhr.