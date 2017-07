TOP FM4 LIVE am Bachmannpreis

Die große Vorglüh-Gala mit Duscher und Gratzer und TWITTERATURWETTBEWERB!!!

Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr – Gäste, Experimente, Livemusik und Twitteratur - irgendwo im Garten des Landesstudios in Klagenfurt

#die2x45minutenderdeutschsprachigenliteratur

Die TOP FM4 Crew packt ihr Galazelt und fährt damit in den Landesstudiogarten Klagenfurt, aus dem damit sowohl das ÖsterreicherInnen und Österreicherhaus als auch das Olympiastudio wird.

Radio FM4

Weil aber die Gäste (Barbi Markovic, John Wray, Klaus Kastberger, Überraschungsgast) so schön sind, das Publikum (ihr, wenn’s eich gfreit) so toll und das Moderatorenteam (Hannes Erasmus Duscher und Roland Hieronymus Gratzer) so eitel ist, ist die TOP Gala heuer als Video-Live-Stream auf den Facebookseiten von 3Sat und FM4 zu sehen. Weil die Gäste aber auch so eloquent, die BesucherInnen so begeistert und die Moderatoren so effizient sind, läuft die Sendung (quasi) gleichzeitig auf Radio FM4.

Und was braucht ein Literaturwettbewerb zur emotionalen Vorbereitung?

Richtig, einen #twitteraturwettbewerb.

Zu gewinnen: 1x2 Tickets für das Nova Rock 2018 (mit Otto Waalkes und wahrscheinlich Slayer oder so)

Wie im letzten Jahr kürt und präsentiert TOP den besten 140-Zeichen-Text, der bis eine Minute vor Sendungsbeginn via Social Media (Twitter und Facebook) einlangt.

Teilnahmebedingungen: die Hashtags #tddl und #tddt verwenden, maximal 140 Zeichen und falls abgeschrieben, bitte zitieren nicht vergessen. Schreib hin, tune in and win!

Wer für den Bachmannpreis gerüstet sein will, sollte diese Gala ernst nehmen.