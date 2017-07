Faces of Skateboarding

Kicks and Flips – Skate Culture on FM4

Donnerstag, 13. Juli

MORNING SHOW

Wie schwer ist es, Skaten zu lernen?

Skateboarden sieht bei Profis immer sehr smooth und einfach aus. Wenn man sich dann aber selbst mal an die Materie wagt, merkt man erst wie schwierig das alles ist und wie komplex die Bewegungsabläufe sind. Der Frage nach der Komplexität beim Skaten hat sich unsere FM4 Draußen Reporterin Gersin Livia Paya gestellt. Sie hat sich mit einer kleinen Skate-Clique im Wiener Prater-Skatepark getroffen, um einen Ollie zu lernen.

CONNECTED

Ein Tag am Skatepark

Skateboarden ist auch heute noch mehr als ein Sport: Für Skater ist das Skateboarden kein Hobby, sondern ein Lebensstil, eine große Gemeinschaft, eine gemeinsame Mentalität, ihre persönliche Freiheit vom Alltag. Demnach ist der Skatepark auch mehr als ein Sportplatz. Florian Wörgötter war einen Tag lang am The Cradle Skatepark im Tiroler Brixlegg und hat sich dort mit Jung und Alt unterhalten, was man eigentlich den ganzen Tag am Skatepark macht. Soviel vorweg: Der Pool am Skatepark bringt alles andere als Abkühlung.

Darf Skaten ein Sport wie jeder andere werden?

2020, bei den Olympischen Spielen in Tokyo, wird Skateboarden erstmals vertreten sein, und das gleich mit zwei Wettbewerben. Doch was wie eine normale Entwicklung nach einer jahrzehntelangen Geschichte klingt, ist in Wirklichkeit eine sehr umstrittene Entscheidung. Während Contest-SkaterInnen selbstverständlich an Olympia teilnehmen wollen, lehnen große Teile der Szene Olympische Spiele vehement ab, weil sie dadurch große Veränderungen für das Skateboarden und ihr Selbstbild als SkaterInnen befürchten. FM4 Draußen Redakteur Simon Welebil hat die Pro- und Kontra-Stimmen zu Olympia eingesammelt.

Skateboarden und Style

Neben dem Board und ein bisschen Asphalt zum Fahren ist noch eine Sache essenziell beim Skateboarden. Nämlich der Style. Dalia Ahmed blickt auf die Stil-Evolution von der engen Hose zur weiten Hose und wieder zurück und fragt sich, was und wie man tun muss, um nicht als Poser deklariert zu werden.

HOMEBASE

Homebase Spezialstunde: Kicks and Flips: Wo steht Skateboarden 2017?

Skateboarden hat seit den 1950er Jahren viele Entwicklungswellen mitgemacht, ist mehrmals aus der Core-Szene heraus in den Mainstream getreten und hat sich dann wieder auf einen kleinen Kern passionierter SkaterInnen reduziert. Doch wo steht Skateboarden 2017? FM4 Draußen Redakteur Simon Welebil hat sich den Wiener Skate-Veteranen und Filmemacher Johannes Wahl, Österreichs beste Contest-Skaterin Julia Brückler und den Nachwuchsfahrer Lenni Pfeiffer ins FM4 Studio geladen, um eine Bestandsaufnahme zu machen: Wer skatet heute überhaupt, was kommt mit den Olympischen Spielen auf das Skateboarden zu, wie sehr ist Skateboarden 2017 von Instagram und Youtube geprägt? Das und mehr steht zur Diskussion.

Samstag 15.7.

MORNING SHOW / CONNECTED

Wie entsteht ein Skateboard?

Das Skateboard ist mehr als ein Brett mit vier Rollen dran, heißt es immer. Doch was genau macht ein Skateboard aus? FM4 Draußen Reporter Ali Cem Deniz fährt nach Oberösterreich, zu Kape-Skateboards, dem einzigen heimischen Skateboard-Label, das auch in Österreich produziert, um sich das anzusehen.

Sonntag, 16.7.

FESTIVALRADIO

Die Skateboarding Playlist von Camo & Krooked

Camo & Krooked sind einer der bekanntesten heimischen Musikexporte und zudem auch begeisterte Skateboarder. Camo, Reini Rietsch, hat früher sogar an Contests teilgenommen und Krooked, Markus Wagner, hat sich sogar nach einem Skate-Trick, dem Crooked Grind benannt. Für FM4 stellen sie ihre perfekte Skateboard-Playlist zusammen.

Donnerstag, 20.7.

MORNING SHOW / CONNECTED

Frauen im Skatepark

Frauen im Skateplatz sind zumindest in Österreich immer noch eine Seltenheit. Um das zu ändern, gibt es inzwischen aber einige Angebote von Skatevereinen. Sophie-Kristin Hausberger hat sich bei einer „Girls Only“-Session in Wien umgehört, warum Frauen am Board noch immer eine Seltenheit sind.

Weitere Programmpunkte folgen