FM4 Kino unter Freunden: „Baby Driver“

Wir bringen dich und deine Freunde ins Kino!

Baby Driver von Edgar Wright handelt von einem talentierten jungen Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort), der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft (Lily James), sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) zu arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen.

Tickets gewinnen

Wir zeigen „Baby Driver“ (OmU) in einem FM4 Kino Unter Freunden am Mittwoch, 26.7., um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City.

Für diese Vorstellung verlosen wir hier 40x4 Tickets für dich und deine Freunde. Dafür hätten wir gerne folgende Frage richtig beantwortet: Auch ein Film aus dem Jahr 2011 dreht sich um einen Getaway-Driver. Nicht nur der Film wurde von der Kritik gefeiert, auch die Jacke, die die Hauptfigur trägt, sorgte für Begeisterung. Welches Tier war auf der Rückseite der Jacke aufgestickt?

Universum Film

Schickt die richtige Antwort und euren ganzen Namen an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist Montag, 25. Juli, 15 Uhr.