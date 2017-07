Bitte nicht treten

Vergangenen Herbst trat ein bulgarischer Staatsbürger in einer Berliner U-Bahn Station eine Frau die Treppe hinunter. Sie brach sich die Hand. Er kann sich daran nicht erinnern.

Von Todor Ovtcharov

Im letzten Herbst trat ein bulgarischer Staatsbürger in einer Berliner U-Bahn Station eine Frau die Treppe hinunter. Sie brach sich die Hand. Auf dem von der Polizei verbreiteten Video sieht man, wie der Typ sich seelenruhig mit einer Bierflasche in der Hand entfernt. Er floh nach Frankreich, wurde aber später auf einem Berliner Busbahnhof gefasst. Jetzt wurde er zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wollte ein Urteil von drei Jahren und neun Monaten, doch die Verteidigung sagte, dass der Mann unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden habe und sich nicht mehr an seine Tat erinnern könne.

Die Nachricht vom Urteil löste eine Diskussion in den bulgarischen Medien aus. Viele verglichen den Fall mit einem anderen, der sich vor einem Monat im Ort „Sonnenstrand“ an der Schwarzmeerküste ereignete. Damals filmten die Überwachungkameras eines Hotels einen schwedischen Touristen, der einem Zimmermädchen, das gerade den Boden sauber macht, gegen den Kopf tritt wie gegen einen Fußball. Der Tourist nimmt seinen Koffer und zieht ruhig weiter. Der Schwede behauptet, dass er schon im Flugzeug, mit dem er ankam, betrunken gewesen sei und sich nicht an die Tat erinnere.

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Fällen ist verblüffend. Die bulgarische Öffentlichkeit verurteilte den Mann, der die Frau in der Berliner U-Bahn trat. Viele fragen sich, ob der schwedische Tourist in Bulgarien auch verurteilt wird. Ein hoher Beamter in der Tourismusbranche in Bulgarien meinte, der Fall solle nicht öffentlich gemacht werden, "um die Skandinavier nicht zu verärgen, weil sie sonst Bulgarien meiden werden“. Kurz darauf wurde er gefeuert, doch viele meinen, dass Westeuropäer in Bulgarien nicht verurteilt werden können. Man erinnert sich an einen besoffenen, britischen MMA-Kämpfer, der einige Polizeiautos an demselben Sonnenstrand demolierte und freigelassen wurde.

Der Prozess gegen den Schweden folgt bald. Die Verteidigung wird wieder auf Unzurechnungsfähigkeit wegen Alkoholkonsum plädieren. Heißt das, dass jeder der komplett dicht ist, keine Verantwortung für sein Handeln trägt?

Die Urlaubssaison hat gerade erst begonnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, passt bitte auf, wie viel ihr trinkt, und bitte, tretet niemanden!