Am FM4 Frequency 2017

Das Festival geht in die 17. Runde - worauf wir uns am meisten freuen, was ihr wissen müsst!

Das FM4 Frequency 2017 ist schon deshalb ein bisschen anders, weil das Festival nicht in ein Wochenende hinein läuft, sondern an einem Dienstag startet, der noch dazu ein Feiertag ist. Das könnte damit zu tun haben, dass Bands, die auf Sommertour sind, unter der Woche günstiger spielen, als an einem Wochenende. Und schließlich ist der Festivalmarkt seit vergangenem Jahr heißer umkämpft und ziemlich im Umbruch.

FM4 Frequency Festival 2017 Von 15. bis 17. August im VAZ St. Pölten, genannt „Green Park“.

Tickets gibt es direkt beim Festival und bei diversen Vorverkaufsstellen.

Eines der Highlights bei der heurigen Ausgabe der 3-Tages-Party an der Traisen wird jedenfalls der Headliner-Auftritt von Bilderbuch am zweiten Festivaltag. Wer die Band bei ihrem dreifach ausverkauften Konzertreigen in der Arena in Wien versäumt hat, kann das hier nachholen. Ob wohl der Sneakers-Vorhang mit dabei ist?

Aber das Festival kann sich auch sonst heuer sehen lassen: Ein erster Festivaltag mit starkem Punk-Einschlag von The Offspring, Billy Talent und At The Drive In, die ihr neues Album vorbeibringen. Placebo werden zum unglaublichen 6. Mal bei einem FM4 Frequency auftreten, Wiz Khalifa kommt hingegen zum allerersten Mal nach Österreich.

Und Cypress Hill, Rise Against, Mumford & Sons oder Wanda runden den Headliner-Reigen ab, während es auf der Weekender-Stage neben Geheimtipps und kleineren Acts am Abschlussabend auch Comedy, zum Beispiel von der Tagespresse und Maschek gibt.

Die Running-Order steht noch nicht endgültig fest, aber am Line-Up sollte sich nicht mehr allzu viel ändern:

Dienstag Daypark: Billy Talent * The Offspring * Moderat * At The Drive In * Dame * The Pretty Reckless * Kytes * JP Cooper * DD Dumbo * Little Hurricane * Van Holzen * Charly Cunningham * Nightpark: The Bloody Beetroots * Dope D.O.D. * Foreign Beggars * Noisia * Rockwell * Positive Kanone * Dj Elk * DJ Ramirez * DJ Kid Q vs Manshee " Mittwoch Daypark: Bilderbuch * Placebo * Robin Schulz * Cypress Hill * Galantis * George Ezra * Birdy * Breaking Benjamin * Clean Bandit * Yung Hurn * Vince Staples * Fva X JRBB * The Amity Affliction * Anne-Marie * Bear’s Den * Karate Andi * Nimo * Rin * Bry * Nightpark: Booka Shade * Gramatik * Mija * Sigma * Valentino Khan * DubApe ft. Daxta MC * Hamilton ft Daxta MC * DC Breaks ft 2Shy MC * Teddy Killerz ft 2 Shy MC * Donnerstag Daypark: Mumford & Sons * Wiz Khalifa * Flume * Rise Against * Wanda * Kraftklub * Band Of Horses * Samy Deluxe * White Lies * Jennifer Rostock * The Crispies * Alan Walker * RAF Camora & Bonez Mc * 257ers * Rakede * Mondo Cozmo * LOL Stage: Thommy Ten / Amélie Van Tass * Maschek * Die Tagespresse * Nightpark:

Hugh Hardie * Keeno * Kimyan Law * Logistics * Gorgon City * Grandtheft * Sub Focus * What So Not * Yellow Claw * MC Lowqui *

Heuer neu

Anreisetag ist heuer Montag, 14. August - ab 7 Uhr Morgens könnt ihr eure Tickets gegen Bänder tauschen und den Campingplatz beziehen.

Ganz Ambitionierte können auch schon am Sonntag ab 16 Uhr kommen, aber das kostet 20 Euro extra.

Dort gibt es neben dem ganz normalen Zeltplatz, dem Caravanplatz und dem schon bewährten Green Camping Bereich noch ein paar neue Glamping-Optionen: Ein Bungalow, ein Holzhäuschen oder ein 5-Personen-Zelt können angemietet werden - ganz billig ist der Spaß aber nicht.

Am Dienstag ab 14:00 gehen dann die Tore des Kerngeländes auf und um 15:00 spielt die erste Band auf der Space Stage.

Sonst noch Wissenswertes

Am FM4 Frequency ist auch heuer wieder quasi bargeldlos. Ihr bekommt Karten, auf die ihr an mehreren Stationen Geld aufbuchen und mit denen ihr am gesamten Festivalgelände bezahlen könnt. Ganz ohne geht es dann aber auch wieder nicht: Die zehn Euro Müllpfand (von denen ihr 5 nach Abgabe eines vollen Müllsackes wieder zurück bekommt) oder auch die Shuttle-Busse müssen mit Cash bezahlt werden.

Alle Rundherum-Infos gibt es hier: www.frequency.at

Es sind jede Menge Gegenstände am Festivalgelände verboten, das meiste ist aber eh irgendwie klar: Ihr dürft kein offenes Feuer machen, also auch keine Gaskartuschen, Griller oder gar Feuerwerkskörper mitnehmen, keine Couches, Biertische oder ähnlich sperriges Zeug anschleppen, keine Waffen oder gefährlichen Gegenstände mitnehmen. Glas ist ebenso verboten wie Fahnen oder Banner mit rechtsradikalem Hintergrund und Löcher graben.

Wir sind natürlich auch wieder da, packen unser Quietschentchen, den FM4-Stand und den Hashtagprinter ein und es gibt die eine oder andere Überraschung!

Und für alle die schon ein bisschen vergessen haben, wie das letztes Jahr so war: Gibt’s alles zum Nachlesen hier. Oder zum Anschaun gleich hier: