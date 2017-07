Hello Damascus!

Eine neue Sendung auf FM4. Esther Csapo und Hanna Issa stellen sich Fragen und erörtern die großen Themen des Lebens. „Hallo Damascus“ - ab 1. August jeden Dienstag um 21 Uhr.

Von Esther Csapo

Wie ist das jetzt eigentlich genau, das mit dem Krieg in Syrien? Wer hat da begonnen? Worum geht’s da wirklich? Was haben Putin und Trump damit zu tun? Ich kenn mich ehrlich gestanden nicht gut aus. Meistens tu ich so, als ob ich Bescheid wüsste. Hoffe, dass niemand nachfragt.

Hanna macht das nichts aus. Hanna will, dass ich ihn alles frag.

„Soll ich jetzt erklären? Das ist ein bissl kompliziert... Aber sehr vereinfacht ist es eigentlich ein Krieg Russland gegen die USA auf syrischem Boden. Und keinem geht es wirklich um Syrien.“

Hanna heißt Hanna Issa. Er ist 29 und kommt ursprünglich aus Syrien. Für den Moment ist Österreich sein neues Zuhause. Er verwirrt mich. Er passt nicht in das Bild, das ich von Flüchtenden habe. Aber welches Bild hab ich denn wirklich? Vor meinem geistigen Auge scrollen die Videos aus meiner Timeline rauf und runter. Von Menschenmassen in Booten. Oder den Tausenden, die zu Fuß über die Autobahn gegangen sind. Oder den heillos überfüllten Hauptbahnhof vor 2 Jahren.

Manchmal sind es auch einzelne Snapshots, die hängengeblieben sind. Der ertrunkene kleine Junge, dessen Bild um die Welt gegangen ist. Oder der andere, der blutverschmiert und voller Staub von Bombentrümmern mit aufgerissenen Augen aus einem Rettungsauto in die Kamera schaut. Masse mit Einzelschicksals-Momentaufnahmen.

Wer bist du Hanna? Was gibt es über dich zu sagen? Inwiefern bist du „Syrer“? Was bewegt dich, abgesehen davon, dass du deine Heimat unfreiwillig verlassen hast? Wie ist das, wenn man immer in einen Topf mit einer Minderheit geschmissen wird? Als einer „der Syrer“ oder „der Flüchtlinge“ gilt?

Ich komme schon emotional in Bedrängnis wenn ich diese Fragen nur denke. Ich fange mit was Leichtem an: Hanna, was wünscht du dir, jetzt hier in Österreich?

„Eigentlich hauptsächlich einen Job. Ich möchte wenn möglich da weiterarbeiten, wo ich früher aufgehört habe. Nicht was ganz Neues anfangen. Am liebsten würd ich irgendwo in den Medien arbeiten.“

Ok. Vielleicht sollte ich ihn auch ein wenig besser vorstellen. Hanna hat als Stand Up Comedian gearbeitet, Musik gemacht und als Schauspieler sein Geld verdient. Auch Radiomachen hat er schon ausprobiert. Seine letzte berufliche Station vor der Flucht war eine regimekritische Serie in der Türkei, in der er mitgespielt hat. Deshalb hat er sich auch nicht mehr nach Syrien getraut.

Im Moment lebt Hanna in Wien, in einer sehr klassischen WG mit Deutschen, Südtirolern und Burgenland-Argentiniern. Zeitlich ist er flexibel. Sein Fixpunkt jeden Tag ist der Deutschkurs. Und ich höre in meinem Ohr, wie er das sagt: „Doitschkurs“. Oder so. Ich muss schmunzeln. Zum Lachen hat man mit Hanna generell genug.

„wie sagt man das richtig? Deutschkurs. Stimmt doch oder? Deutschkurs...“

Das war gleich von Anfang so. Kennengelernt hab ich ihn auf einer Veranstaltung, die wir beide moderieren sollten. „In meiner Hand eine Wolke“, ein Abend im Wiener Akzent-Theater, an dem einheimische und KünstlerInnen mit Fluchterfahrung gemeinsam musiziert haben. Wir teilen nicht die selbe Herkunft, nicht die selbe Kultur, aber den selben Humor. Und vielleicht gibt es ja mehr Überschneidungen als wir vermuten?

„Wir haben die selbe Frisur.“

An diesem Abend ist die Idee zu dieser Sendung entstanden. Ein gemeinsamer Abend. Jede Woche einmal. Einen Sommer lang. Uns kennenlernen und gegenseitig Fragen stellen - über die ganz großen Themen genauso wie über die kleinen: von Gott & Religion, Arbeit & Geld bis hin zu Liebe, Popmusik und dem Sinn des Lebens.

Hanna, ich freu mich auf den Sommer mit dir.

„Freu mich noch mehr als du... Deutschkurs.“

Ab 1. August den ganzen Sommer über - jeden Dienstag ab 21 Uhr auf FM4 und gleich danach für sieben Tage im FM4 Player.