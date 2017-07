Wer kriegt den FM4 Fan Award 2017?

Beim ImPulsTanz-Festival winkt ein FM4 Award – genauer gesagt, der FM4 Fan Award. Acht junge Tanzschaffende stellen sich zur Wahl und ihr entscheidet, wer gewinnt.

von Claudia Unterweger

Eine Stunde Non-Stop-Zungenküsse, 150 Kilo Pommes auf der Bühne und Gratis-Auftaktkonzert mit Mavi Phoenix: schon in der Eröffnungsphase geizt das ImPulsTanz-Festivals dieses Jahr nicht mit Party-Highlights und schrägen Performances.

impulstanz

Was anschauen und wo sich selbst austoben beim ImPulsTanz Festival? Hier ein paar Empfehlungen

Zum Kickoff gestern Donnerstag durfte sich das verwirrte Tanzpublikum bei Jan Fabres Opening-Uraufführung „I am a Mistake“ ausgiebig wundern, als der belgische Künstler im Leopoldmuseum eine geschlagene Stunde lang seine Zunge im Hals einer jungen blonden Frau versenkte.

Danach ging‘s munter weiter Richtung Burgtheater Vestibül zur ersten Impulstanz-Partynacht mit Mavi Phoenix bei freiem Eintritt: Menschenmassen, verschwitztes Cocktail-Schlürfen, Ausdruckstänzerinnen und Schlangenmenschen, die ihr Können auf dem Dancefloor unter Beweis stellten.

Die besten jungen Produktionen

Schlag auf Schlag geht’s nun beim ImpulsTanz bis Mitte August weiter: Ein Highlight: die jungen Performances der [8:tension]-Serie.

Ab Sonntag, 16. Juli zeigen acht junge ChoreografInnen aus unterschiedlichen Ländern ihre Produktionen. Dabei dreht sich einiges um Liebe, Macht und um die Frage: Was passiert mit unseren (Selbst-)Bildern im digitalen Zeitalter von Selfie und Co.?

Mit ihren witzigen, berührenden oder auch verstörenden Stücken rittern die jungen Tanzschaffenden um den prestigeträchtigen Prix Jardin d’Europe

10.000 Euro Preisgeld und eine Artistic Residency winken ihnen. Die Entscheidung darüber fällt eine Fachjury, in der Gurur Ertem (Istanbul), Philipp Gehmacher (Wien) und Inge Koks (Amsterdam) sitzen.

Der FM4 Fan Award

Aber was macht Ruhm und Ehre für den oder die beste Jung-ChoreografIn erst komplett? Eben. Der FM4 Fan Award. Ein fm4-ImPulsTanz-Goodiebag, liebevoll zusammengestellt, mit unverzichtbaren Accessoires für den oder die beste Tanzschaffende winkt als Preis. Welcher der acht Artists den FM4 Award abstaubt, das entscheidet ihr. Die Performance-Artists der Newcomerreihe [8:tension] zeigen neben ihren 8 Liveperformances beim Festival auch noch eigens fabrizierte kurze Videos, die euch hier als Entscheidungshilfe dienen sollen. Jedes Mittel ist ihnen recht, um die meisten Fans und damit auch online Votes für sich zu gewinnen!

Verliehen wird der FM4 Award am 13. August 2017 bei der glamourös-schrillen Galaim Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien . Durch den Abend führen die Performerin Florentina Holzinger und Moderator Dirk Stermann, der schon in vergangenen Jahren als nackter Bühnentänzer für Furore gesorgt hat. Der Eintritt zur Award Ceremony ist frei, sich rechtzeitig eine Zählkartefür den Abend zu sichern, ist aber kein Fehler.

Das sind die Nominierten

Wann die Performances der Nominierten beim ImPulsTanz zu sehen sind, steht hier:

CLAIRE VIVIANNE SOBOTTKE (DE/FR)

Die junge deutsche Schauspielerin und Performerin zeigt und singt bei ImPulsTanz strange songs.

Auf der Bühne ist sie Nymphe, Amazone, Aufreißer, Punk und Girlie und fordert die ZuschauerInnen durch eine mal launige-mal derbe Q&A Session mit dem Publikum heraus. Unheimlich und angespannt ist die Stimmung in ihrem Videoclip: Was passiert in diesem Waldstück? ein Verbrechen? Ein heimlicher Liebesakt? Ein magisches Ritual?

JOÃO DOS SANTOS MARTINS & CYRIAQUE VILLEMAUX (PT & BE/FR)

Die beiden Tänzer lassen eine Brise Lissabon, Wien oder Barcelona durch ihr Stück Autointitulado wehen. Sie beschwören die Geister der Tanzgeschichte und mischen klassische Ballett-Parts, expressiven Tanz bis zu Voguing-Moves.

In ihrem Video spielen die beiden Artists mit dem Verborgenen. Klassisch ist das Setting, der Ballettsaal - doch was sich letztendlich dort abspielt, entzieht sich unserem neugierigen Blick.

COSTAS KEKIS, ANNA PROKOPOVÁ & PETR OCHVAT (AT/GR & AT/CZ)

Das Künstlertrio macht den Auftakt zu den Performances der [8:tension]-Newcomerreihe mit ihrem Stück It beats soft in the veins.

Ihre Körper, Stimme und Sprache treffen sich und loten ihre Beziehungen zueinander und zu uns immer wieder neu aus. Es geht um Einsamkeit, ungekannte Nähen und Komik. Im Video übernimmt ein rätselhaftes, bewegliches, mit bunten Perlen geschmücktes Objekt die Hauptrolle.



RACHAEL YOUNG CREATED AND PERFORMED WITH DWAYNE ANTONY (UK/JM)

In ihrer Performance OUTgeht es um die Anstrengung, sich passend zu machen. Schwarz genug, straight genug, Jamaikanisch genug zu sein – darum kreist die klugen Performance von Rachael Young und Tänzer Dwayne Antony. Ein tänzerisches Statement gegen Homo- und Transphobie. Im Video stellt sich die Londoner Künstlerin im Video höflich vor und erzählt: vom Nicht-dazu-gehören, vom Nicht Reinpassen. Schwarze Körper voguen in hochhackigen Schuhen. Straight(forward) im Auftreten, queer vom Inhalt.

SAMIRA ELAGOZ (NL/FI)

„Cock, Cock.. Who’s There?“ heis die Dokumentar-Performance der jungen Choreografin aus Finnland. In diesem Stück über Gewalt und Intimität nimmt uns die Künstlerin mit auf Online-Plattformen und zu intimen Begegnungen auf eine persönliche Recherche zu männlicher Lust und weiblicher sexueller Selbstbestimmtheit.

Wer hat Schuld am Niedergang? Diese Frage zieht sich durch ihr Video, das als nicht jugendfrei ausgewiesen ist. Die Musik verspricht klassisches Drama. Was ist passiert? Das, was uns der Gesichtsausdruck der Frau vermuten lässt?

ONEKA VON SCHRADER (NL/BE/AT)

Das KünstlerInnenkollektiv rund um Oneka von Schrader nimmt uns auf der Bühne mit im Panda Express. Eine Teezeremonie entgleitet dabei Richtung Happening: das Theater als Ort von Versprechen, Verlockung, Überraschung und Gefahr. Ebenso überraschend das Video: Flüssiges, Rinnendes, Sprudelndes in vielen Varianten. Am Herd, im Zoo, am Klo. Alles scheint von Flüssigkeiten bewegt, umspült und durchdrungen. Und wir wiegen uns im Takt dazu.

OLA MACIEJEWSKA (FR/NL/PL)

Infos und Video folgen!

GAËTAN RUSQUET (BE/FR)

Infos und Video folgen!

Wem gebührt die Auszeichnung?

Welches Video gefällt euch am besten? Wem gebührt der FM4 Fan Award?

Ihr entscheidet, welcher Artist und welches Video den FM4 Fan Award bei ImPulsTanz verdient. Cast your vote here:

Abstimmen kann man noch bis 12. August, 23:59 Uhr.