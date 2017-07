Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: 2raumwohnung - „Hotel Sunshine“, Fünf Sterne Deluxe - „Moin Bumm Tschack“, Inner Tongue - „Dig Deeper“, Urbs ft. R.A.The Rugged Man & Big Earth - „Hands Up“

2raumwohnung - „Hotel Sunshine“

Schön: 2raumwohnung gibt es auch noch. Mitte Juni ist das neue Doppelalbum mit dem richtigen Titel “Nacht und Tag” erschienen - Inga Humpe und Tommi Eckart behandeln da die guten Themen Liebe, Leben, Menschen, Tanzen, Welt. Die Single “Hotel Sunshine” ist eine prächtige Verquickung von Synthie-Pop, Neuer Deutscher Welle, Elektronik und luftig-leichter Poesie: “Wenn es in der Dunkelheit leuchtet bis in diese Zeit, funkelt in mir ein Diamant”.

Fünf Sterne Deluxe - „Moin Bumm Tschack“

Hat damit noch irgendjemand gerechnet? Der Tobi, das Bo und Kollegen bringen noch einmal die Bombe. Die Comeback-Single von Fünf Sterne Deluxe mischt das universell einsetzbare Hamburger Grußwort “Moin” mit dem Klassiker “Boing Boom Tschak” von Kraftwerk zu einem gewohnt dadaistischen Wortspiel mit humoriger Duftnote. Ernsthaft: ja, ja, deine Mudder. Dazu heftiger Beat, der Deichkind alt aussehen lässt. Partykracher ohne Gnade.

Inner Tongue - „Dig Deeper“

Der österreichische Produzent und Musiker Inner Tongue bringt wieder einmal den smoothen Hit, zum Schmusen, zum Tanzen und für den sehnsüchtigen Blick auf die Wolken, die den lila Himmel entlangziehen. Alles fließt, alles gleitet, der Song “Dig Deeper” geht tief, zärtlicher, elektronischer Soul, mit Fingerschnippen, freundlichem Brummbass und ausgefuchstem Drum-Breakdown. Der gute James Blake wird ein bisschen neidisch.

Urbs ft. R.A. The Rugged Man & Big Earth - „Hands Up“

Der österreichische Evergreen Urbs bringt den deftigen Kracher für die Feierlaune. Mit bestem Support am Mikrofon. Trockener, spröder, minimaler Beat, dunkler Oldschool-Vibe, quecksilbriger Flüster-Rap voller Saft, Elan und Punch. Energie, Schweiß, Euphorie und Ekstase, der Dancefloor ruft verführerisch - nur sehr schwer kann man sich widersetzen. “Throw your hands up” - das ist eine nachvollziehbare Aufforderung.