Sonic Essay: Nas - „Illmatic“

Sonic Essay ist eine von Daniel Haaksman gestaltete Serie, in deren Rahmen er euch diesen Sommer bis heute relevante und prägende Alben auf eine Weise vorspielt, wie Ihr sie noch nie gehört habt: seziert, zitiert und analysiert in the Mix.

Daniel hat tief in den Archiven gegraben und B-Seiten, Remixe, Edits, Interviews und natürlich die prägnantesten Tracks in einen Mix verflochten, der Entstehungsgeschichte, soziokulturelle Umstände, musikalischen Kontext und die Ideengeschichte des Sounds nachzeichnet.

Daniel Haaksman ist ein Berliner DJ, Musikproduzent, Labelbetreiber (Man Recordings) und Musikjournalist.

Die Sonic Essay-Mixe arbeiten die Charakteristika der Alben heraus. Es wird empfohlen, beim Hören oder Wiederhören auch ein Auge auf die Tracklist zu werfen, weil die Sonic Essays entwerfen einen Narrativ zwischen Radiodokumentation, Hörspiel, Audiocollage und DJ Mix.

Sie sind eine Form des musikalischen Neu-Erzählens der Geschichte eines Albums, und nur in einem Zeitalter möglich, wo einem das babylonische Archiv mit einem Mausklick zu Füßen liegt. Eine Liebeserklärung an das Format des Albums und die identitätsstiftende Bedeutung der in der Serie auftauchenden Meilensteine.

Folge 2: Nas - „Illmatic“

„I’m taking rappers to a new plateau, through rap slow. My rhymin’ is a vitamin held without a capsule."

Nachdem letzte Woche die Legenden, Anekdoten und soziokulturellen Umstände, die das 1979 erschienene Debüt der Specials definieren, neu aufgemischt worden sind, geht es in Folge zwei der Sonic Essays 2017 um das Debütalbum von Nasir Bin Olu Dara Jones aka. Nasty Nas, Nastradamus, Nas Escoubar oder einfach nur Nas.

Nas wurde 1973 als Sohn des Jazzmusikers Olu Dala in den Queensbridge Projekts geboren. Queensbridge Houses ist der größte Soziale Wohnbau in den USA, mit über 6 Blocks, ca. 7.000 Bewohnern und 3.000 Wohnungen. Und um Mahdi Rahimi zu zitieren: „Aus diesen 6 Blocks kam in den letzten 30 Jahren mehr großartige Kunst als aus irgendwelchen anderen 6 Blocks der Welt.“

Columbia Records

Mit 15 beschloss Nas, dass er in den Schulen, die ihm zugänglich waren, nichts mehr lernen konnte. So begann er, sich autodidaktisch in seine Interessensgebiete zu vertiefen, und wenn man sein Album Debütalbum Illmatic hört, dann scheint er die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das Material ist zum Großteil noch während der Teenagerjahre von Nas entstanden. Er überzeugt darauf nicht nur durch sein Talent als Erzähler, seine Qualitäten als Lyricist sondern auch durch die Intelligenz und die Reflexion, die in seinen Worten steckt. Illmatic ist ein bis heute als Vorlage dienender Meilenstein der HipHop Geschichte, den jede Generation für sich neu entdeckt.

Das Sonic Essay verfolgt die Schockwellen, die das Erscheinen von Illmatic ausgelöst hat vom Jahr 1994 bis in die Gegenwart.

Sonic Essays - Folge 2: Nas - "Illmatic ist am 27. Juli ab 21 Uhr in der FM4 Homebase Parade - und gleich danach für Tage im FM4 Player zu hören. Es wird empfohlen, hin und wieder einen Blick auf die Playlist zu werfen, um zu erfahren wer gerade zu Wort kommt.