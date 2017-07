Brand New!

Antilopen Gang ft. Fatoni - „Liebe Grüße“

Die ganzen Idioten, die einem ständig im Club, in der Bar über den Weg laufen und den Mund nicht zu bekommen. Die Leute von früher, die immer schon dein bester Freund gewesen sind und ständig irgendwas von dir wollen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt plötzlich so eine berühmte Gruppe ist wie die Antilopen Gang. Am Besten soll man doch bitte auch gleich ein Gratis-Konzert spielen. Unterstützung kommt von Fatoni aus München.

Joe Goddard ft. Jess Mills - „Ordinary Madness (RAC Mix)“

Mit seinem zweiten Album “Electric Lines” hat Hot-Chip-Mann und Alleskönner Joe Goddard ein frühes Highlight hingelegt. Elektronische Popmusik in allen Farben und mit diversen Gästen. Die Nummer “Ordinary Madness” mit der jungen englischen Singer/Songwriterin Jess Mills ist da nur ein Höhepunkt unter vielen gewesen - jetzt kommt ein Remix von Producer RAC (schon mit Grammy ausgezeichnet, der Mann), der den Track in eine weichere, intimere Richtung schiebt.

Vance Joy - „Lay It On Me“

Sein 2014 erschienenes Debütalbum “Dream Your Life Away” hat dem Musiker und Singer/Songwriter Vance Joy aus Melbourne, Australien schon einigen Ruhm eingebracht - demnächst soll eine neue Platte. Der Mann bewegt sich meistens zwischen Indiepop und Folkrock, die Vorabsingle “Lay it on me” ist mal wieder eine feines Liebeslied, das uns davon erzählt, dass es oft eben schon auch recht schwierig sein kann.

Lana Del Rey ft. A$AP Rocky & Playboi Carti - „Summer Bummer“

Seltsame Kollaboration, aber will ja doch fast jeder mit der guten Lana Del Rey ins Boot. Diesmal kommt Unterstützung am Mikrofon von den zwei Rappern ASAP Rocky und Paperbois C. “Lust for Life” heißt das gerade erschienene, vierte Album von Lana Del Rey, zitiert also im Title Iggy Pop. Die Single “Summer Bummer” ist wieder mal schön nostalgischer Retro-Pop mit Grandezza und herrlichem Schmalz. Ja, ein Lied für den Sommer.