Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Ghostpoet - „Freakshow“ | Mile Me Deaf - „Voyage“ | Tricky ft. Martina Topley-Bird - „When We Die“ | The Dead-On - „Lovesick“

Ghostpoet - „Freakshow“

Der gute, alte Ghostpoet hat sich auch immer schon um die Vermischung, die Überlagerung, die Konfrontation von diesem und jenem bemüht: HipHop, Beat Poetry und Industrial, Indierock, Soul und Elektronik. Demnächst erscheint unter dem Titel „Dark Days & Canapés“ das neue Album des Londoner Musikers und Sängers, die neue Vorabsingle ist wieder ein wunderliches Durcheinander geworden. Dunkelheit und Feingefühl, Konsumkritik und der zarteste Schmelz.

Mile Me Deaf - „Voyage“

Wolfgang Möstl ist der große Formenwandler im österreichischen Musikbiotop, nie faul, überall hat er seine Finger drin. Süßer Krachrock, Garagenpop, Synthesizer-Experimente, Chillwave-Probebohrungen – geht sich alles bestens aus. Die neue Single von Möstls Band Mile Me Deaf bringt psychedelisch verspukten Wave-Pop mit 80er-Duftnote, in Pastelltönen. Schleichender Hit für die frühen Morgenstunden. Oder immer.

Tricky ft. Martina Topley-Bird - „When We Die“

Hell is ’round the Corner, a Match Made in Heaven: Flüster-König und Raucherlunge Tricky tut sich wieder einmal mit der alten Kollegin und Partnerin Martina Topley-Bird zusammen. Gut so, immer gut. Im September erscheint mit „Ununiform“ das neue Album von Tricky, das Stück „When We Die“ ist die Abschlussnummer. Rätselhaft, minimalistisch, vernebelt, in Zeitlupe. Die Chemie zwischen den beiden Stimmen knistert. Der schönste Schauer.

The Dead-On - „Lovesick“

The Dead-On mit Bindestrich. The Dead On ohne Bindestrich sind eine andere Band. Kennt beide noch kaum ein Mensch, Infos gibt’s auch so gut wie keine. Im Falle der ersteren Gruppe wird sich das demnächst ein bisschen ändern. Die erste Single von The Dead-On erscheint beim guten dänischen Label Crunchy Frog, drauf zu hören gibt es sexy Bluesrock, heiß aufgekratzte Whiskey-Musik mit viel Ekstase, Funk und Schweiß.