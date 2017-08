Fantasy-Apotheker mit Kartenstapel

Das putzige Solitaire-Kartenspiel „Miracle Merchant“ lässt uns entspannt am Handy Zaubertränke brauen.

Von Rainer Sigl

Ich habe einen blauen Fisch, eine grüne Kaulquappe, einen gelben Kristall und eine schwarze Spinne. Eine kleine Rauchwolke, ein kurzes Plopp - und fertig ist der Zaubertrank. Mein Kunde, ein grimmig dreinschauender Nachtelf mit unzähligen Eulen auf der Schulter, ist zufrieden und stapft davon, doch da kommt schon der nächste, der einen Trank von mir gebraut haben will.

Im Mobile-Spiel „Miracle Merchant“ sind wir eine Art Fantasy-Apotheker, der aus verschiedenen Zutaten möglichst starke Zaubertränke herstellen soll, und das am besten nach den Wünschen unserer farbenfrohen Kundschaft. Dafür legen wir Karten aus vier Farbstapeln, die für die Zutaten stehen, nach einfachen Regeln nebeneinander. Zwei Farben wünscht sich jeweils der Kunde, sonst können wir alles in den Topf werfen, was gerade aufgedeckt ist.

Tränke brauen mit Strategie

Was auf den ersten Blick simpel aussieht, stellt sich als nicht ganz so einfach heraus, denn in jeder Runde gilt es, einen möglichst hohen Zahlenwert unserer Mixtur zu erreichen. Dafür müssen wir die Karten auf bestimmte Art und Weise gruppieren. Auch für Zwillinge oder Drillinge gibt es mehr Punkte, die ungeliebten schwarzen Karten ziehen allerdings Punkte ab.

Manche Karten sind wertvoller, wenn eine bestimmte Farbe neben ihnen liegt, oder sie erhöhen den Punktwert aller Karten einer anderen Farbe. Das Ziel ist es, den gesamten Stapel auszuspielen, alle Kunden zufriedenzustellen und einen möglichst hohen Highscore zu erreichen. Die Grundregeln sind dabei ganz einfach - wer hohe Scores erreichen und damit auf den Leaderboards angeben will, braucht aber ein bisschen Kartenglück und die richtige Strategie.

Tiny Touchtales

Relaxtes Spiel vom Kartenprofi

Das deutsche Studio Tiny Touchtales, das „Miracle Merchant“ herausgebracht hat, ist Freunden von Kartenspielen am Handy oder Tablet schon bekannt: Die Vorgänger „Card Crawl“ und „Card Thief“ sorgen schon länger für clevere Solitaire-Varianten am kleinen Bildschirm.

„Miracle Merchant“ ist für Smartphones und Tablets mit iOS und Android erschienen.

„Miracle Merchant“ ist wie die beiden anderen Spiele im hinreißend liebevollen Cartoon-Stil gestaltet und das wahrscheinlich entspannteste von den dreien. Neben der Jagd auf die höchste Punktzahl motivieren auch kleine Aufgaben zum Weiterspielen, wie etwa eine bestimmte Zaubertrank-Kombination zu finden. Die Fantasy-Apotheke ist ein mit sichtbar viel Liebe gemachtes Spiel für zwischendurch und immer wieder.