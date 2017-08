Einmal Skater, immer Skater!

Skateboarden hat mit dem Alter nichts zu tun. Die Wiener Skateboard-Veteranen Dr. Hans-Peter Hutter und Michael Reinwald kennen keinen Ruhestand. Die Ü40er werfen sich noch immer in den Betonpool wie hungrige Kids – mit Helm, Schützern und „Keine Angst“-Shirt.

Von Florian Wörgötter

Hans-Peter Hutter steht mit einer Kehrschaufel im leeren Betonpool des Wiener Bednar Parks. Der Umweltmediziner hat mehr akademische Titel als sein Name lang ist: OA Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. med. univ. Sein Geburtsjahrzehnt: die Sechziger Jahre. Seine Lebensliebe: das Skateboarden. Bevor sich der Wiener Oberarzt mit seinem Deck in den Pool schmeißt, schafft er erst einmal Ordnung.

Viel Schmerz, wenig Spaß, trotzdem lustig

„Der Teufel steckt im Detail“, sagt Hans-Peter. Ein Tschickstummel oder ein Kieselsteinchen werden zur gefährlichen Stolperfalle, wenn sie die Rollen des Skateboards blockieren. Der Körper knallt mehr oder minder hart auf den Beton. „Viel Schmerz, wenig Spaß, aber trotzdem lustig“, charakterisiert der drahtige Mediziner mit grauem Kinnbärtchen den Alltag eines Skateboarders. Nicht umsonst trägt Hans-Peter einen Helm, Knie- plus Ellbogen-Schützer - und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Keine Angst“.

Die Jugend im Wort Jugendkultur ist zum dehnbaren Begriff geworden. So sieht das auch sein Kumpel und Leidensgenosse Michael Reinwald, 47, der seit dreißig Jahren auf dem Skateboard steht. Seine Schwiegermutter hat akzeptiert, dass der Vater ihrer Enkel auf Rundungen steht – vorwiegend die steilen Kurven eines Beton-Pools. Dass er lieber am Skatepark abhängt als am Fußballplatz, wie die meisten Herren seines Alters.

Gleichaltrigen muss Michael immer wieder erklären, dass Skaten mehr ist, als bloßes „Rumrollern wie kleine Kinder“. Sein Sohn, ebenfalls angehender Skater, findet, dass der Papa es manchmal übertreibt „mit dem ewigen Rumfahren“. Aber er ist stolz auf ihn, dass er Tricks steht, die dem Kleinen nicht gelingen.

Radio FM4 / Florian Wörgötter

Quarterpipes aus geklauten Plakatwänden

Hans-Peter skatet seit dem Jahr 1978, als die erste Skateboard-Welle nach Österreich schwappte. Damals gab es hierzulande noch keine Infrastruktur – weder Skateboards zum Kaufen noch Parks zum Fahren. „Ich habe Bretter besorgt und mit Achsen und Wheels von Rollschuhen verschraubt. Wir haben Plakatwände und Schalltafeln g’fladert, hatten immer Nägel im Hosensack, um kleine Quarterpipes zu bauen“. Die illegalen Hindernisse wurden oft schneller abgetragen, als sie errichtet wurden. Immerhin: „Wir lernten handwerkliches Geschick“, lacht Hans-Peter über die Do-It-Yourself-Anfänge der „ersten Legion“ von Skateboardern in Österreich.

Michael Reinwald verkörpert die „zweite Legion“, die Mitte der Achtziger ihre Liebe zum Rollbrett fand, als das Street-Skaten aufkam: das Trickfahren auf Mauern, Treppen hinab, an Geländern entlang. Der Wiener erinnert sich an sein erstes Skateboard, das er einem Bekannten für zu viel Geld abgekauft hat. Heute betreibt Michael seinen eigenen Vertrieb für Brettsportarten. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Der Arzt sagt: Skaten hält jung

Was Oberarzt Hans-Peter seinen Kollegen erzählt, wenn er nach Feierabend noch eine Runde Skaten geht? „Ich spiele Tennis, Golf oder Polo - wie es sich für einen Arzt gehört“ lacht er. Spaß beiseite: „Alle wissen es. Alle finden’s leiwand.“ Seine Mutter habe ihn einst mit Tennissocken und anderen gehobenen Symbolen zum elitären Sport bekehren wollen – sie ist bis heute gescheitert.

Und das ist auch gut so: „Skaten hält jung“, sagt der Doktor und droppt in den Pool. „Du bekommst eine Grundfitness, wenn du meterhoch springst. Für einen Grab müssen die Finger schon zur Fußspitze runterkommen. Jede Bewegung fordert das Gehirn und fördert die Konzentration.“ Außerdem: Man verliert den Kontakt zur Jugend nicht. Der Skatepark bringt Hans-Peter mit Teenagern, Studenten und Arbeitslosen zusammen. „Skaten ist klassenlos.“ An den längeren Muskelkater hat er sich gewöhnt.

Das Wort „Pension“ existiert im Sprachschatz von Hans-Peter Hutter nicht. Den einzigen Ruhestand, den er kennt, sind die zwei Sekunden, die er beim Fahren im Handstand verharrt. Was er einmal macht, wenn ihm sein Arzt aus gesundheitlichen Gründen das Skaten verbietet? Klare Antwort: „Surfen!“