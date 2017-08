Yeah! - Der FM Tierkalender

Da werden jetzt die Katzenfotoliebhaber schnurren und die „Er-will-nur-spielen“ Fraktion wird hecheln – weil, hey – wir machen „den FM Tierkalender“!

Von Zita Bereuter

Der FM4 Stehkalender ist in gepflegten WG-Küchen, auf kreativen Schreibtischen und generell in gemütlichen Haushalten ein fixer Bestandteil. Seit über zehn Jahren erfreut er mit seinen wöchentlich wechselnden Motiven, die leicht abtrennbar sind und praktischerweise die Größe einer Postkarte besitzen. Es ist also nicht nur ein Wochenkalender, sondern auch eine prächtige Postkartensammlung.

Die Motive stammen von talentierten FM4 HörerInnen. Und der FM4 Stehkalender macht nicht nur optische Freude – der Reinerlös des Verkaufs geht an das Licht ins Dunkel.

So weit, so gut!

Darko Todorovic

2018 wird der FM4 Stehkalender zum FM Tierkalender. Den wollen wir mit euren Tierfotos befüllen. Natürlich wollen wir nicht die herzigen Fotos von Minki und Bello, sondern Tiere in besonderen Posen und Umgebungen. Es können auch Menschen in Tierkostümen grinsen und es sind auch eure Lieblingsstofftiere erwünscht.

Das FMTieruniversum ist groß und bunt - und das wollen wir 2018 jede Woche neu bestaunen!

Was gar nicht geht sind tote Tiere. Memes brauchen wir auch nicht - dafür gibt’s das Internet. Und bevor ihr euch die Arbeit antut - der FM Tierkalender braucht keinen Text.

Wir wollen auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass kein Tier bei diesen Fotos zu Schaden kommen darf!

Alles klar?

Maria Motter

Die Eckdaten

Persönliche Angaben

Bitte fügt eurer Einsendung euren Namen (der kommt auch in den Kalender), eine gültige Telefonnummer (für allfällige Fragen) und eure Postadresse (schließlich wollen wir euch den Kalender ja auch schicken) bei.

Eine Einsendung pro Person.

Schickt uns bitte nur ein Foto. Nämlich das Beste. Schickt uns das Bild, das euch am besten gefällt.

Format: Querformat!

Postkartengröße:

Breite 148mm x Höhe 105mm

Bitte schickt uns eure Einsendung als

.jpg (beste Qualität einstellen), .eps, .tiff oder .pdf

Damit euer Bild auch druckfähig ist, sollte es ca./mindestens 154x111mm groß sein und 300 dpi haben. Wundert euch nicht - Dateien mit so einer Größe können schon ein paar MB haben.

Rechte

Ganz wichtig: Stellt bitte vorher klar, dass die Rechte für die Fotos bei euch liegen. Die Arbeiten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Einsendeschluss: Montag, 19. September 2017 um 14:00 Uhr

Die ausgewählten Gestalterinnen und Gestalter werden Mitte Oktober benachrichtigt und bekommen als Dankeschön für ihre Unterstützung zwei Exemplare des druckfrischen neuen FM4 Stehkalenders nach Hause geschickt.

Philippe Lapierre

Einsendungen bitte per E-Mail an game.fm4@orf.at

Name, Adresse und Telefonnummer dabei? Bitte nur eine - die beste - Einsendung! (PS: Es gibt kein Bestätigungsmail. Geht in diesem Fall technisch nicht.)