Davidecks Endless Mix – 52 DJ Sets in 52 Wochen

Wir arbeiten an einem sehr langen Mixtape und haben Halbzeit.

Der Endless Mix ist so etwas wie das akustische Pendant zum endlosen Comicstrip und folgt zwei Regeln: die DJs müssen mit dem letzten Stück der Vorwoche anfangen und haben ab dann 10 Minuten Zeit, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Völlig unterschiedliche Menschen und Musikgeschmäcker treffen seit Jänner Woche für Woche in FM4 Davidecks aufeinander und es ist genau so abwechslungsreich, wie wir uns das vorgestellt haben.

An den nächsten Samstagen strahlen wir die Mixes der ersten sechs Monate als komplette Sessions in FM4 Davidecks aus. Funfact: Joja (V/ARE, La Boum de Luxe) hält mit über 15 Musikstücken in knapp 10 Minuten den Highscore, Precious K. (Janefondas, Estrela Records) hat sich als erster getraut, nur ein einziges Stück zu spielen, beides legitim. Stile und Tempi wechseln mehrmals, auch komplett live eingespielte Sequenzen kommen vor, zum Beispiel gleich die ersten Minuten von Toju Kae.

Radio FM4

Die auftretenden Artists in alphabetischer Reihenfolge:

Anna Leiser (Bebop Rodeo) * Chester Rush (Jazzdination Radio Show) * Clara Moto (Infiné) * Flo Real (Florence J. Leigh, Mahogani Music) * DJ Buzz (Waxolutionists) * Fran Jazzco (disko404) * Fvlcrvm (Gergaz) * Gerald van der Hint (Meat Recordings) * Joja (V/ARE, La Boum de Luxe) * Kristian Davidek (FM4 Davidecks) * Minou Oram (Scheitern, Femdex) * Misonica (just, HOPE X) * Oberst & Buchner (Heimlich) * Precious K. (Janefondas) * Restless Leg Syndrome (duzzdownsan) * Severin Su (Exotic Refreshment) * Simon Iddol (Moarrr Music) * Sixtus Preiss (Affine Records) * Stefan S. (Janefondas) * The New Tower Generation (Freerange, Praterei) * Toju Kae (Neopren)

Endless Mix in FM4 Davidecks

Die Mixes der ersten sechs Monate gibt es als komplette Sessions in den nächsten Ausgaben FM4 Davidecks (Samstag 19 Uhr) zu hören! Die Playlists findet ihr am Tag der Ausstrahlung via FM4 Player.