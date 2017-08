Die FM4 Charts vom 12. August

Mura Masa sind in ihrer vierten Wertungswoche an der Spitze der FM4 Charts angekommen. Fünf Sterne Deluxe halten sich auf Platz 2 und J. Berbardt steht erstmals mit am Treppchen!

Den höchsten Neueinstieg schaffen Mile Me Deaf: Mit „Voyage“ verpassen sie nur knapp die Top 10 und landen in der ersten Wertungswoche auf Platz 11! Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einstiegen soll, darüber stimmt ihr ab.

Die Charts - on air jeden Samstag von 17-19 Uhr - gibt’s natürlich auch im FM4 Player.