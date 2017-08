Bist du bereit fürs FM4 Frequency Festival 2017?

Schon seit Sonntag trudeln die ersten FestivalbesucherInnen in Sankt Pölten ein. Die haben den Titel Early Camper wirklich verdient. Erst ab Montag 22 Uhr ist Camping im Festival-Ticket inkludiert, wer vorher anreist, muss übrigens nochmal aufzahlen! Für die meisten beginnt das Abenteuer FM4 Frequency wohl auch deshalb Montag oder Dienstag.

Anreise mit dem Zug

Sankt Pölten ist mit der Bahn bekanntlich recht gut zu erreichen. Zwischen Bahnhof und Festivalgelände gibt es einen Shuttle-Bus (der kostet 7 Euro für unlimitierte Fahrten zwischen Bahnhof und Festival Areal).

Der Shuttle-Bus zwischen Bahnhof und Festivalgelände fährt zu folgenden Zeiten:

Mo 08:00h – 23:00h

Di 08:00h – 02:00h

Mi 10:00h – 02:00h

Do 10:00h – 02:00h

Fr 06:00h – 13:00h

Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto ist das Festivalgelände direkt über die Westbautobahn A1, Abfahrt St. Pölten Süd erreichbar. Alternativ könnt ihr auch über die S33 St. Pölten Ost anreisen und der Beschilderung von dort zu den Parkplätzen folgen.

Die Veranstalter werden dich mit einer eigenen Leitbeschilderung zum jeweils nächsten Parkplatz lotsen. Am besten ihr vertraut also diesen Schildern! In der direkten Umgebung des Festivalgeländes steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung!

Gibt’s einen Geländeplan?

Aber natürlich!

Radio FM4 / ORF

Und in besonders großer Auflösung auch noch hier zum Runterladen.

Wie wird das Wetter?

Ziemlich gut! Aus derzeitiger Sicht zumindest. Von Dauerregen - dem größten Feind und Sitmmungskiller aller Festivals - keine Spur.

Der Mittwoch könnte etwas gewittrig werden. Dienstag und Donnerstag bleiben aus heutiger Sicht aber weitgehend trocken, sonnig und warm.

Radio FM4 / ORF

Im Großen und Ganzen also eine durchaus positive Prognose für die kommenden Tage. Wenn das Gewitter auch noch ausbleibt, möchte man fast schon von perfektem Festivalwetter sprechen.

Ab wann gibt’s Programm?

Wir starten am Dienstag mit dem bewährten Welcome Service ins Festival, FM4-Musik in ansprechender Lautstärke direkt beim Eingang zum Festivalgelände, von frühmorgens um acht bis zur ersten Band auf der Hauptbühne.

Am Kerngelände eröffnen wir den Hopfengarten mit den Schönbrunner Gloriettenstürmern, die sich dort um 14.30 Uhr vor die erste Band drängeln und damit zum eigentlichen Eröffnungsact küren.

Das offizielle Line-Up startet am Dienstag um 15 Uhr mit Kytes auf der Green Stage. Alle Beginnzeiten aller Bühnen findest du hier!

Was natürlich immer geht: Besuch uns am FM4 Stand! Hashtagprinter, FM4 Peckerl Pickerl, Postamt, Merchandise, Sprechblasen,... wir haben alles was wir haben eingepackt!

Radio FM4

Das FM4 Frequency ist (weitgehend) cashless!

Das FM4 Frequency ist auch heuer wieder quasi bargeldlos. Ihr bekommt Karten, auf die ihr an mehreren Stationen Geld aufbuchen und mit denen ihr am gesamten Festivalgelände bezahlen könnt.

Ganz ohne Bargeld geht es dann aber auch wieder nicht: Die zehn Euro Müllpfand (von denen ihr fünf nach Abgabe eines vollen Müllsackes wieder zurückbekommt) oder auch die Shuttlebusse müssen mit Cash bezahlt werden.

Für alle Daheimgebliebenen

Es wäre nicht das FM4 Frequency, wenn wir nicht ausführlichst vom Festival berichten würden. Natürlich schon die ganzen Festivaltage über online und im Radio, am Donnerstag dann sogar von 17 bis 23 Uhr live von vor Ort.

Und nicht zu vergessen: Auch die kommende Woche steht mit den langen Nächten des FM4 Frequency mit jeder Menge Live-Konzerten noch ganz im Zeichen des FM4 Frequency 2017.