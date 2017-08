Die fünf besten Orte beim Sziget Festival

Das ungarische Sziget Festival feiert seinen 25. Geburtstag. Es gratulieren eine halbe Million Besucher und Besucherinnen und über 1000 Acts – wie zum Beispiel PJ Harvey, Biffy Clyro, Pink, Alt-J, Whiz Kalifa, Major Lazer und vielen mehr.

Von Daniela Derntl

„Be Free, Stay Amazing“ steht auf den Eintrittsbändern, und wirklich alle haben sich das beim Sziget zu Herzen genommen. Das Publikum ist friedlich, freundlich und ausgelassen fröhlich. Eine halbe Million Menschen begegnen sich hier ohne Ressentiments auf Augenhöhe, Freundschaften werden schnell geschlossen und begossen. Just go with the Flow.

Jedes Jahr weiß das Festival aufs Neue zu begeistern. Es ist wie ein alter, lieber Freund. Man freut sich immer ungemein auf das Wiedersehen in Budapest, auch wenn sich die Musik im Laufe der Jahre ziemlich verändert hat. Früher dominierten auf der Obudai-Donauinsel Indie, Rock und Elektronik in den verschiedensten Spielarten, in den letzten Jahren geht es auf den rund 60 Bühnen mehr in Richtung Mainstream Pop und EDM.

Dennoch gibt’s immer viel Unbekanntes zu entdecken auf dem riesigen, park-ähnlichen Festival-Gelände, das wie jedes Jahr liebevoll mit Lichterketten und Kunstinstallationen verziert ist. Lauschige Nischen gibt es genug und auch vor den größten Bühnen bekommt man angesichts der Menschenmassen nie Platzangst. Es ist alles großzügig und weitläufig angelegt, die Organisation funktioniert reibungslos. In jedem Club wartet man länger vor dem Eintritt und auf sein Getränk als hier.

Mainstage

The Place to be ist, wie könnte es auch anders sein, die Hauptbühne. Die besticht aber nicht nur durch Headliner wie PJ Harvey, die am Freitagabend mit ihrer fantastisch-finsteren Alt-Herren-Band für Gänsehaut bei 35 Grad im Schatten gesorgt. Was hier wirklich beeindruckt ist die Dimension des Platzes, der fabelhafte Bühnenklang, der auch bei Festivals nicht immer selbstverständlich ist, und die tolle Sicht. Auch wer es nicht in die vorderen Reihen schafft, kann sich die Konzerte auf einer der fünf großen LED-Wänden anschauen.

Sziget Festival

Cirque du Sziget

Einiges zu sehen gibt es auch im Zirkus, der sich heuer in einer ruhigeren Ecke am Festival-Gelände befindet. Insgesamt kann man sich dort vor und in dem Zirkus-Zelt elf Aufführungen ansehen. Es ist ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das von Akrobatik über Kabarett bis hin zu sehr famosen Tanztheater reicht. Dazu kommen auch noch verschiedene Performancegruppen, die täglich quer über die Insel ziehen und das Publikum aufmischen und begeistern. Es ist quasi so, als würde ein Festival in Österreich einfach das Impulstanz-Festival mit seinen Shows und Workshops in sein Rahmenprogramm integrieren, was eigentlich ziemlich fantastisch wäre.

Rockstar Photographers - Major Kata

Luminarium

Sinnlicher und ruhiger als im Luminarium entspannt man beim Sziget nirgends. Das Luminarium ist eine voluminös aufgeblasene Plastik-Skultptur, die man begehen kann. In der labyrinthartigen Konstruktion schimmern bunte Lichter, leiser Ambient schmiegt sich ins Ohr, während man langsam in den weichen Liegeflächen versinkt und nie, nie wieder aufstehen will.

Sandor Csudai

Kolosseum

Wer sich für ein paar Stunden tanzend in die Musik verlieren will, ist im Kolosseum richtig. Es ist ein riesiges Bauwerk, das ausschließlich aus Holz-Paletten besteht und in dem Tag und Nacht EDM und vor allem Techno aus den Boxen knallt. Für die extrem satt klingende 360-Grad-Beschallung sorgen Acts wie Carl Craig, Michael Mayer, Mano Le Tough, Heidi, Agoria und viele mehr. Zu Recht ist das Kolloseum einer der beliebtesten Orte beim Publikum. Alle schwärmen davon!

Rockstar Photographers - Laszlo Mudra

Sziget Beach

Für den gemütlichsten Start in den Tag sorgt die Sziget Beach. Der Strand ist riesig und psychedelisch dekoriert. Das Publikum fläzt sich in Hängematten, Sandsäcken und Matrazen, raucht Shisha, schlürft Cocktails und entspannt beim Yoga und der mitunter kruden Musikmischung, die von Ambient über Trance bis hin zu technoinfiltrierter Kirchenmusik reicht. Schwimmen kann man zwar nicht wirklich, weil die Donau aus Sicherheitsgründen durch einen Zaun im Wasser begrenzt ist, aber zum Abkühlen reicht es alle Mal.