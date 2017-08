Minecraft Story Mode ist zurück

In Season 2 wird um ein verendetes Schweinchen getrauert, eine alte Freundschaft erneuert und das scheußlichste Monster von allen bekämpft – der Admin!

Von Christoph „Bustup“ Weiss

Das kalifornische Spielestudio Telltale Games kennt man für gute Point-and-Click-Adventures. Gegründet wurde es im Jahr 2004 durch ehemalige Mitarbeiter von Lucas Arts, jenem Studio, aus dem legendäre Spiele wie Maniac Mansion, Day of the Tentacle und Zak McKracken stammen.

Telltale produziert einerseits Fortsetzungen zu beliebten Klassikern von Lucas Arts (Monkey Island, Sam & Max), und gestaltet andererseits Games zu populären Fernsehserien (z.B. Game of Thrones, The Walking Dead).

Das „echte“ Minecraft, diese wunderbare Open-World-Sandbox, in der man die Welt und auch die Spielregeln nach Belieben selbst gestalten kann, kommt bekanntlich ohne Geschichte oder „Solo-Kampagne“ aus. Dass Telltale sein Point-and-Click-Adventure zum Franchise also „Story Mode“ nennt, ist ganz typisch für den Charme der Serie.

In der aktuellen Season zeigt er sich etwa durch die Wahl des Namens für einen Antagonisten: Das grässliche Monster heißt „Admin“. Schließlich weiß ja jeder Minecraft-Liebhaber, dass die Administratoren eines Severs, auf dem man spielt, oft sehr gemein sind.

Telltale Games

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Minecraft Story Mode wäre seicht und für ein jüngeres Zielpublikum gedacht. Tatsächlich ähnelt es eher einem guten Dreamworks- oder Pixar-Film, den die ganze Familie genießen kann.

Season 2 startet in Beacon Town, und die Stadt sieht genauso aus wie eine mit Freunden selbst gebaute Siedlung im „richtigen“ Minecraft eben ausschaut. Man verspürt also einerseits den Drang, selbstständig auf Entdeckungsreise zu gehen (was im Point-and-Click-Adventure natürlich nicht möglich ist), andererseits ist man aber auch froh, in dieser vetraut wirkenden Umgebung aus Blöcken ausnahmsweise an der Hand genommen zu werden und ganz anders zu spielen: einer Handlung zu folgen, die Protagonsten besser kennenzulernen, Dialogen zu lauschen.

Telltale Games

Hinsichtlich der Spielmechanik gibt es dabei keine Überraschungen: Dialoge werden im Multiple-Choice-Verfahren, Kämpfe durch schnell zu absolvierende Button-Sequenzen geführt. Manchmal sind mechanische Rätsel zu lösen und versteckte Türen zu finden.

Eine Episode dauert knapp zwei Stunden. Insgesamt wird Season 2 aus 5 Episoden bestehen, die im Monatsrhythmus erscheinen. Entscheidungen, die man in Season 1 getroffen hat, wirken sich auch in Season 2 auf die Charaktere aus – vorausgesetzt natürlich man hat den Spielstand aufgehoben und spielt auf dem gleichen Gerät. Für letzteres ist die Auswahl groß: Minecraft Story Mode gibt es für alle gängigen Konsolen, Smartphones, Tablets und Computer.