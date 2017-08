Brand New!

Kettcar - „Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“

Demnächst erscheint das fünfte Album von Kettcar, „Ich vs Wir“ wird die Platte heißen. Die Vorabsingle hat ein politisches Thema: „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ handelt von der Flucht von Ungarn nach Österreich. Sänger Marcus Wiebusch erzählt die Geschichte eines jungen Westdeutschen, der ins Burgenland reist, einen Bolzenschneider kauft und drei Familien in der Nacht von der ungarischen Grenze nach Österreich begleitet. Dazu catchy Poppunk, eine Geschichte die freilich auch heute noch aktuell ist.





Wolf Alice - „Beautifully Unconventional“

Auch Wolf Alice haben sehr bald ein neues Album am Start: Ende September veröffentlicht das Londoner Quartett mit „Visions of a Life“ seine zweite Platte. Soviel können wir schon verraten: Das Album wird eine wild durchgeschüttelte Wundertüte werden. Knackige Lärmpunk-Songs werden drauf sein, süßlicher Indiepop, Wave, Dreampop, gar Elektronisches. Die neue Single ist wieder einmal ein Hit. Sixties-Girlgroup-Pop gemixt mit funky Bluesrock. Zack, und dann ist’s auch schon wieder vorbei.



Beatsteaks ft. Deichkind - „L Auf der Stirn“

Das L steht für Loser. Mit Absicht der Loser sein, nicht dazugehören, sich rausnehmen aus dem Game, aus den Zwängen, dem Stress. Das Leben als permanentes Wochenende begreifen. Relaxen, Partymachen. Warum haben eigentlich Deichkind und die Beatsteaks nicht schon früher zusammengearbeitet? Ein Match made in Heaven. Raus kommt ein laid-back Schunkelhit, der sich langsam, langsam ins Langzeitgedächtnis schleicht. „Nimm’ dir Zeit für good vibes“, singen Deichkind und die Beatsteaks. Auf jeden Fall, wird gemacht.

Palastic ft. Lea Santee - „Talkin’“

Das Wiener Produktionsduo Palastic hat mit Remixen für beispielsweise die Kytes schon die Hype-Maschinen zum Summen gebracht. Aber auch die eigenen Produktionen bringen die zärtliche Euphorie, die neue Nummer „Talkin’“ ist wieder einmal ein Schmusehit. Eine strahlende Mischung aus digitalem Soul und Melancholie-Disco mit sanftem R’n’B- und HipHop-Begleitaroma. Die Vocals kommen ebenfalls aus Österreich, nämlich von Lea Santee. Große Gefühle unter der Glitzerkugel.