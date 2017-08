Die FM4 Charts vom 19. August

Fünf Sterne Deluxe stellen mit „Moin Bumm Tschack“ die neue #1 der FM4 Charts. Die Krönung für ein Karriere-Comeback!

Das letzte Mal, dass Fünf Sterne Deluxe an der Spitze der FM4 Charts gestanden sind, ist fast 17 Jahre her: Am 11. November 2000 haben sie mit ihrem Track Stop Talking Bull - feat. Discotizer & Supermax von ganz oben runtergeschaut auf den Wu Tang Clan und Blur.

Im Jahr 2017 strahlen Fünf Sterne Deluxe mit „Moin Bumm Tschack“ wieder von der Spitze und lassen Lana Del Rey und die Antilopengang hinter sich. So geht Comeback:

Der höchste Neueinstieg kommt diesmal von Stereoface mit „You ain’t old enough“ auf Platz 16. Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einstiegen soll, darüber stimmt ihr ab.

Die Charts - on air jeden Samstag von 17-19 Uhr - gibt’s natürlich auch im FM4 Player.