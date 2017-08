FM4 Radio Session mit Fink

Hoffnungsvolle Melancholie und Tiefgang mit Pop-Appeal: Die neue Platte „Resurgam“ von Fink schürt die Vorfreude auf die FM4 Radio Session im September.

von Andreas Gstettner-Brugger

Gänsehaut. Schon bei den ersten Tönen breitet sie sich über den ganzen Körper aus. Ein wohliger Schauer rinnt einem den Rücken herunter, wenn Fin Greenalls Gesang erklingt. Es ist eine markante Stimme, eine, die schon viel erlebt und durchlitten hat, eine, in der immer ein Schimmer hoffnungsvoller Melancholie mitschwingt. Ursprünglich war Fin als DJ unterwegs, bis er bald sein Talent für das Singen und Songschreiben entdeckt hat; seit 2006 veröffentlicht er mit seiner Band Fink ein unglaublich intensives Album nach dem anderen.

Fink live in Österreich Oct 15, 2017

Museumsquartier

Vienna, Austria Oct 20, 2017

Conrad Sohm

Dornbirn, Austria Oct 23, 2017

Posthof

Linz, Austria Oct 24, 2017

Rockhouse

Salzburg, Austria Oct 25, 2017

Treibhaus

Innsbruck, Austria

Von seiner reduzierten Platte „Biscuits For Breakfast“ über das grandios dunkle, vielschichtige Meisterwerk „Perfect Darkness“ bis zum opulent produzierten Werk „Hard Believer“ hat sich Fin Greenall ausprobiert und immer wieder ein Stück neu erfunden. Die Livekonzerte sind von intimen Trio-Gigs zu größeren Bandshows angewachsen. Mit seiner im Frühjahr 2017 erschienenen Blues-Platte „Fink’s Sunday Night Blues Club Vol. 1“ scheint er seinem Wesenskern sehr nahe gekommen zu sein. Die Magie seiner Stimme, gekoppelt mit sehr einfachen Blues-Schemata und minimalistischen Performances, hat wieder viel Freiraum geschaffen, Sicherheit gegeben und Inspiration für das kommende Album geliefert.

Tiefgang mit Pop-Appeal

„Resurgam“ – übersetzbar mit „Ich werde auferstehen“ – wird mit dem achtminütigen Titelsong eröffnet, der die musikalische Basis für das Album liefert. Ein knöchernes Schlagzeug, ein tief grabender Bass, eine verhalltes Fender Rhodes Piano und Fins trockene Stimme erzeugen einen hypnotischen Sog. Diesem organischen TripHop-Monster eröffnet Produzent Flood (U2, PJ Harvey, The Killers, Foals) unglaubliche Klangweiten, um diese dann immer wieder zu ganz intimen Momenten zusammenfallen zu lassen. Die Single „Cracks Appear“, in der Fin Greenall sein Innerstes nach außen kehrt, beweist wieder einmal Finks Fähigkeit, tiefgängige Lyrics und kunstvolles Arrangement mit einem gewissen Pop-Appeal zu verbinden.

Eines der Highlights ist „Not Everything Was Better In The Past”, ein Song, der Fins musikalische Vergangenheit mit den aktuellen Blues-Erfahrungen in Einklang bringt und darüber hinaus mit seinen sehnsuchtsvollen Harmonien tief berührt.“Resurgam“ ist intensiv, von der ersten bis zur letzten Minute: ein Meisterwerk an reduzierter Musik, zeitlose Songs mit einer wundervoll umarmenden Atmosphäre. Live müssen wir mit einem absoluten Höhepunkt in der Karriere von Fink rechnen.

FM4 Radio Session mit Fink

Die FM4 Radio Session mit Fink findet am 19. September 2017 im Großen Sendesaal des Radiokulturhauses statt. Die Tickets dazu werden demnächst hier verlost.