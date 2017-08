„Lieber Herausforderung zu zweit als Langeweile zu mehrt“

Obwohl nur zu zweit, machen Japandroids hochenergetische Musik mit den minimalistischen Zutaten Drums, Stimme und Gitarre.

Seit elf Jahren beweisen Japandroids aus Vancouver, wie man in der rippennackten Minimalbesetzung Drums, Stimme und Gitarre die ganze Bandbreite von Indie-Dresch bis Stadionrock abdecken kann, wenn man nur beherzt genug voranspielt.

Eine Technik die die beiden von hochenergetischen Vorgängern wie White Stripes, Dodos oder Two Gallants gelernt haben. David Prowse, der fleißige Drummer von Japandroids war im FM4-Studio und hat Daniel Grabner heute im FM4 Festivalradio einige Fragen beantwortet. (Die eine, wegen Namensgleichheit naheliegende, ob er der Darth Vader-Darsteller ist, haben wir höflicherweise ausgelassen).

FM4: Japandroids sind ein Duo, das es schafft, wie eine mehrköpfige Band zu klingen. Der Minimalismus, den man annehmen würde, ist nicht zu hören. Wie habt ihr diesen vollen Sound zusammen gebracht?

David Prowse: Daran arbeiten wir schon sehr lange. Zu zweit zu spielen, gibt dir auch einen gewissen Freiraum, den man sonst nicht haben würde. Wir haben die Freiheit, beide so laut sein zu können, wie wir wollen. So viel tun zu können, wie wir wollen. Es gibt gewisse Herausforderungen und Einschränkungen, die damit zusammen ängen, wie man diesen Sound auffüllt. Normalerweise bringt ein Bass einen Haufen tiefe Frequenzen mit, oft gibt es auch einen Rhythmus- und einen Lead Gitarristen. Brian versucht, diese Rollen alle drei zugleich auszufüllen. Das ist interessant, aber im Endeffekt schleppen wir einfach mehr Verstärker an, statt neue Bandmitglieder zu rekrutieren. Brians Gitarre läuft über ein Mischpult, sodass fünf verschiedene Gitarrensignale aus dem einen Instrument kommen, zugleich über einen Bassverstärker, über vier verschiedenen Gitarrenverstärker, die alle einen etwas unterschiedlichen Sound generieren. Wir lernen langsam dazu.

Japandroids heute zu Gast im FM4 Festivalradio. Japandroids spielen heute abend im B72 in Wien, danach führt die Tour die nächsten Tage nach Prag, Waschau oder München. Alle Tourdaten hier.

Wolltet ihr je mehr Leute sein?

Nicht wirklich. Mit der neuen Platte haben wir uns ein wenig aus dem Fenster gelehnt, wir haben mehr Overdubs verwendet, als je zuvor. Bei den Alben „Celebration Rock“ und „Post Nothing“ haben wir die Backline genau so aufgebaut, wie bei einem Konzert: eingestöpselt und drauflos gespielt. Diesmal, auf dem neuen Album „Near to the wild heart of life“, haben wir viel mehr Schichten übereinander gelegt, wir haben Gitarreneffekte, akustische Gitarren, Bass- und Synthesizer-Linien hineingeschmuggelt. Da hat sich dann schon eine Debatte entwickelt, wie wir das denn alles authentisch live rüberbringen können. Aber es bleibt interessanter, sich von diesen Liedern Liveversionen anzueignen, die immer noch glaubhaft klingen, wenn wir sie zu zweit auf der Bühne spielen. Wir sind immer hin schon elf Jahre zu zweit auf der Bühne. Es macht immer wieder Spaß, sich in dieser Formation neuen Herausforderungen zu stellen, als es sich einfach zu machen, und sich zu langweilen.

Heutzutage haben Bands einen Twitter Account, lange bevor sie ein Lied fertig geschrieben haben. Was haltet ihr von dieser ganzen Self-Promotion-Sache?