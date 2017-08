Come walk with me

Der Gürtel-Nightwalk in Wien geht am kommenden Wochenende in seine 20. Runde. Auch heuer bietet die Musikmeile entlang des Wiener Gürtels ein sehr facettenreiches musikalisches Progamm. Die wichtigsten Infos und ein paar spannende Tipps des heurigen Line Ups.

Von Lisa Schneider

Gratis-Open-Air Konzerte in einer lauen Wiener Sommernacht: das passiert beim Gürtel-Nightwalk schon seit 1998. Und auch heuer wieder feiert die Wiener Musikszene am 26. und 27. August - ohne sich aber durch Ländergrenzen bei der Auswahl der Acts einschränken zu lassen.

Tipp: Der Gürtel Nightwalk findet tagsüber und in der Nacht von 26. auf 27. August in mehreren Lokalen entlang des Wiener Gürtels statt. 18 Locations werden bespielt, der Eintritt ist überall frei. Alle Infos, Line-Up und Beginnzeiten gibt’s hier: guertelnightwalk.at

Bespielt werden viele der beliebtesten Wiener Gürtellokale: B72, Café Carina, Cafe Concerto, Chelsea, Club Bar Auslage, COCO Bar, Fania Live, Gürtelbräu Wien, Kramladen, Kubus Valie Export, Loop Wien, NOX Bar, ÖTF, Rhiz Vienna, Roter Bogen, The Loft, Weberknecht, wienstation.

Insgesamt 18 Clubs/Locations sind dabei, es gibt wie in den Jahren zuvor die Möglichkeit, Outdoor- sowie Indoorgigs zu genießen, es gibt vier extra errichtete Open Air-Bühnen, eine Fotoausstellung, ein Kino.

Das Line Up ist gespickt mit Acts verschiedenster Stilrichtungen, irgendwo zwischen den Zeilen ruft aber, und auch das traditionsgemäß, immer jemand „alternative music“ hinein.

M. Nachtschatt

Hier eine handvoll ausgewählter Tipps, die man sich neben Auftritten etwa von Freud, der Wiener Popband, die heuer ebenfalls ihr 20-jähriges Jubiläum feiert oder dem vor allem in der Hip Hop-Szene gefeierten DJ und Produzenten B. Visible nicht entgehen lassen sollte.

David Howald

Der ursprünglich aus Zürich stammende Musiker David Howald veröffentlicht dieser Tage mit „The Double“ schon sein drittes Album.

David Howald spielt um 19.30 im Weberknecht.

Auch dieses ist voll mit avantgardistischem Gedankengut, Theatralik, einer Mischung aus Elektronik und Blues, es zittert und klimpert und die schonungslose Stimme erst, sie hat ihr liebstes Plätzchen direkt unter der Haut.

Listen To Leena (solo)

Beim Auftritt von Listen To Leena, 2012 in Wien gegründet, bekommt man diesmal zwar nur Frontfrau Lucia Leena zu sehen, aber das passt auch sehr gut zur nächtlich-intimen Atmosphäre im Lokal Weberknecht.

Listen To Leena (solo) spielt um 23.00 im Weberknecht.

Sonst von ihrer vierköpfigen Band unterstützt, darf man sich auf die Solo-Darbietung des smooth-jazzig arrangierten Debütalbums „White Elephants“ freuen, aber sicher auch auf Songs des zweiten, bald erscheinenden Albums. Hineingekuschelt ins Prasseln der Percusions, der Samtstimme und der schönen Rastlosigkeit der Texte.

Kids N Cats

Das wohl experimentierfreudigste Wiener Popquartett treibt jetzt schon seit ein paar Jahren in der Szene sein herrlich verrücktes Unwesen - in den letzten Monaten im Rahmen ihres Projekts „11 Songs, 11 Countries“ sogar auf der ganzen Welt.

Kids N Cats spielen um 21.00 vor dem rhiz.

Die Erfahrungen, die Kids N Cats unter anderem on the road in China, Frankreich und Israel gesammelt haben, werden jetzt in eine geballte Liveshow verwandelt. Noch relativ neu an Board ist außerdem Judith Filimónova am Bass, auch bekannt als eine Hälfte des Wiener Elektropop-Duos Fijuka.

Thirsty Eyes

In der schön selbstbetitelten „Honolulu Garage-Flop“-Szene sind Thirsty Eyes aus Wien längst kein Geheimtipp mehr, lange wurde herummanövriert im Liederkasten, und endlich kommen jetzt neue Songs zutage.

Thirsty Eyes spielen um 20.00 auf der Open Air Bühne des Chelsea.

Eine der momentan spannendsten Garagerock-Neuerfindungen der dunklen Wiener Szene, rollend und polternd, das Konzert sicher wieder ein heiß-verschwitzter Ritt durch die Sommernacht.

Wer sich außerdem auch auf feinste Gitarrenmusik - diesmal mit Ian Curtis-Aufstecker - versteht, sind Tents aus Wien, sie spielen zur Geisterstunde, Mitternacht, im Rhiz.