Der Teamchef will etwas riskieren, in aller Vorsicht, und keinen interessiert’s.

The daily blumenau. Wednesday Edition 23-08-17.

von Martin Blumenau

Die Welt ist nicht gerecht: da beschreibt ÖFB-Teamchef Marcel Koller in seiner gestrigen Kaderbekanntgabe-PK (für seine Verhältnisse offen und ausführlich) was er gegen Wales vorhat und kaum jemand berichtet über seine Idee.

Das hat damit zu tun, dass der vom ihm und dem ÖFB hofierte Boulevard sich nicht für Details jenseits von Schock- und Personal-Nachtrichten interessiert und die wenigen Fachmedien sich nicht mehr wirklich für das Team und seine nur noch minimalen WM-Quali-Chancen. An Ersterem sind Koller und ÖFB eh selber schuld, an Zweiterem auch: wer erst in höchster Not kreativ wird, darf keinen Jubel erwarten.

Koller wird, so plaudert er freimütig vor sich hin, nächste Woche einen taktischen Fahrplan einüben, abchecken ob die Spieler imstande sich das auch umzusetzen, und dann so ins Muss-Sieg-Match bei Wales zu gehen. Und nur bei Nicht-Funktionieren zum „Altbewährten“ (also dem 4-2-3-1/4-4-1-1-Hybrid, dem alten Plan A) zurückkehren.

Für einen Vorsichtl wie Koller ist das ein Wahnsinn, ein Über-den-Schatten-Springen hoch drei, mutig und gewagt. Und da liegt der Hase im Pfeffer: denn mittlerweile (und seit 2011, Kollers Antritt, hat sich die Welt des Coachings eben rasant entwickelt) ist derlei sogar bei österreichischen Zweitligisten die Norm, ja die Pflichtprogramm. Und entsprechend decodierbar.

Marcel Kollers Plan lautet 3-4-3 oder, wie er (Stichwort: Vorsichtl) es gerne nennt: 3-6-1. Im März, gegen Moldawien daheim und bei einem Test hat man das schon gesehen. In einem riskanten Bewerbspiel hat sich der Teamchef (abseits des psychotischen 5-2-3-0 beim dritten Euro-Match gegen Island) noch nie aus seinem Plan A herausgewagt. Und genau das hat er jetzt vor; und lässt es überdeutlich durchblicken; und ist stolz auf sich und seine Verve. Und keinen juckt’s. Und zurecht. Genau das ist Kollers Tragik.

Anyway: dieses 3-4-3 sieht drei echte Innenverteidiger, zwei zentrale Verteiler (bis dato auch immer ein offensiver, junuzoviciger), zwei Außenbahnspieler und drei Angreifer vor. Angesichts der Stärken von Kollers Team (mit Hinteregger und Dragovic brauchbare Spieleröffner; gute Zentrumsspieler; mit Alaba ein toller linker, mit Lazaro ein perspektivisch guter rechter Außenbahnler; Sabitzer, Harnik, Arnautovic als rahmende Angreifer hinter einem Center) keine schlechte Grundidee. Aktuell brechen mit Lazaro für die rechte Seite, Junuzovic für die Junuzovic-Position und dem formlosen Janko aber drei Stützen dieses Plans weg. Deshalb der Sofern-die-Spieler-es-schaffen-Vorbehalt.

Ach, die selbstverschuldete Linksverteidiger-Krise: Alaba will nicht dort, Fuchs will nicht mehr, Suttner hatte die Faxen dicke und Ulmer ist der Sündenbock.

Nur: das alte 4-2-3-1 ist angesichts der zusätzlichen Abwesenheit eines reinen Linksverteidigers (und Alaba darf ja nur als linker Außenbahnspieler eingesetzt werden, das ist der Deal zwischen Coach und Star) sogar noch eine Spur schwerer umzusetzen. Der Rückgriff auf das „Altbewährte“ ist also sogar riskanter, und nur im Sicherungskastendenken der Übervorsichtigen eine reelle Option. Andererseits, Stichwort: Vorsichtl...

Sein System vorgestellt hat Koller bei seiner kurzen Einführung von Moritz Bauer, und der Beschreibung dessen Rolle bei Rubin Kazan. Bauer, der in der Schweiz nur die Nummer 4 oder 5 im Rechtsverteidiger-Ranking wäre, hat einen österreichischen Vater und sein Teamkarriere-Startfenster genutzt. Der ÖFB erklärt mir schriftlich und hier etwa eh auch öffentlich, dass es keine Probleme damit gibt, dass Bauer einen U21-Pflichtspieleinsatz hat, was, wenn es wirklich stimmt, dass er den Ö-Paß erst seit letztem Jahr hat, den bisherigen Usancen (etwa im unglücklich gelaufenen Fall des potentiellen Austro-Franzosen Jonathan Schmid) aber durchaus widerspricht. Schwieriges Terrain.

Koller (dessen liebster Rechtsverteidiger Florian Klein heute bei der Austria andockte, also für den Herbst wieder zur Verfügung steht) wird sein 3-4-3 in Cardiff wohl eher defensiv ausrichten: mit Dragovic-Prödl-Hinteregger hinten, Lainer oder Bauer rechts, Alaba links, Baumgartlinger und Ilsanker im Zentrum, sowie vorne mit Sabitzer-Harnik-Arnautovic, mit Harnik als Stoßstürmer.

Das wäre ein 3-3-3-1 mit Dragovic-Ilsanker-Hinteregger; Sabitzer-Baumgartlinger-Alaba; Harnik-Gregoritsch-Arnautovic; Janko oder Burgstaller.

Eine gewagte Version des 3-4-3, mit Ilsanker als abkippenden zentralen Verteidiger (wie es Sarah Puntigam bei den Frauen vorexerziert hat), mit Gregoritsch als offensiv-Part in der Raute, mit Sabitzer als rechtes Alaba-Pendant, werden wir nicht sehen. Wobei das etwas wäre, was den taktisch geviften Gegner wirklich überraschen würde. Chris Coleman hat Kollers Idee nämlich garantiert auf seinem Zettel.

Und überhaupt: Wales mit seinem (auch innerhalb von wenigen Minuten) zwischen einem 5-4-1 und einem 5-3-2 pendelnden Grundmuster ist von Coleman aber so gut instruiert, dass man (wie im November gegen Serbien) auch ein bewusst gegen eine gegnerische Dreierkette gesetztes 4-2-2-2 spielen kann. Und weil Koller bis dato in kaum einem wichtigen Match effektives In-Game-Coaching oder gar eine strategische Umstellung gelungen ist, würde ihn eine solche Reaktion schnell matt setzen.

Unter anderem deshalb ist es letztlich auch wurscht, was der Teamchef vorhat. Und deshalb muss es auch zurecht niemanden wirklich interessieren. Und das ist schon ein bissl traurig.