Brand New! Die Neuvorstellungen der Woche

Shout Out Louds - „Porcelain“

Die in Perfektion auskalibrierte schwedische Pophochglanz-Manufaktur lässt wieder mit der Streichelhand grüßen. „Optica“, das vierte Album der Shout Out Louds, hat ja jetzt auch schon gut vier Jahre auf dem Buckel. Mit „Ease my Mind“ kommt Ende September Nachschub, die dritte Vorabsingle ist ein delikater, sanft euphorischer Popsong, der diesmal weniger als von der Band gewohnt auf The Cure setzt. Es ist ein Lied über Liebe und Freundschaft, Vorsicht, zerbrechlich.

Action Bronson ft. Rick Ross - „9-24-7000“

Zwei vollbärtige Herren mit gut dokumentierter Liebe zu den Freuden des Essens – Action Bronson war vor der Musikkarriere Koch – schalten den smoothen Laid-Back-Modus ein. Demnächst erscheint mit „Blue Chips 7000“ das neue Album des MCs aus Queens, New York, die erste gemeinsame Kollaboration mit Rick Ross klappt den Sonnenstuhl auf. Es schunkelt und schaukelt, es groovet und blubbert. Funktioniert auch im Schlafzimmer bestens.

Kraftklub - "Chemie Chemie Ya

Die fünf Boys von Kraftklub würzen ihren stromlinienförmig durchdesignten Garagenrock immer wieder mal gerne mit Verweisen auf HipHop und dynamischem Sprech-Singsang. Diesmal ganz deutlich. Man darf nicht vergessen, dass in Teilen Deutschlands das „Ch“ am Wortanfang gerne auch als „Sch“ ausgesprochen wird. Wir haben es hier mit einer Verbeugung vor dem Stück „Shimmy Shimmy Ya“ des Old Dirty Bastards zu tun. Es geht um Drogen, um die Effekte der Chemie. Abflug.

Phoenix - „Ti Amo“

Ihr sechstes Album haben die französischen Prachtboys von Phoenix dem Italien der 70er-Jahre gewidmet. Oder immerhin einem Italien, das wir uns nach Postkartenmotiven und Kinofilmen so vage zusammenreimen. Eisschlecken am Strand, Sonnenuntergänge, Ferienromanzen. Segelschuhe haben Phoenix ohnehin schon an. „Ti Amo“ heißt die Platte nur richtig. Der Titelsong ist wieder einmal ein beschwingter Schmuser, diesmal stark an Synthiepop angelehnt. „Gelato“ singt Frontmann Thomas Mars hier. Schmatz.