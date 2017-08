Milk of the Poppy gegen den Game of Thrones Kater

Staffel 7 ist vorbei. Hier ein paar Videos und Links, die gegen den Cold Turkey helfen.

von Roland Gratzer

Wer Jon’s Eltern sind ist nun ENDLICH geklärt und die finale Staffel von Game of Thrones kommt möglicherweise erst in zwei Jahren. Was also tun? Die Bücher lesen ginge, das ist aufgrund der Abweichungen vielleicht etwas zu mühsam. Aber keine Angst. Der in der Serie abgebildete Zeitraum ist ja nur das „5 vor 12“ dieser an sich nicht so komplizierten Fantasy Welt mit zwei Kontinenten, Westeros im Westen und Essos im Osten.

So simpel die Geographie, so reichhaltig die Geschichte dieser Kontinente. Ihr könnt das natürlich alles im Internet lesen, aber ihr könnt es euch auch im Internet anschauen.

Game of Thrones History and Lor

So nennt sich die (bisher) sechsteilige Serie, die auf den jeweiligen Blue Rays der Staffeln drauf ist. Aber da sich ja kaum jemand Blue Rays kauft, gibt es die fast siebenstündige Serie zum Glück auch auf youtube. Kurz erklärt: Die gesamte Backstory der Welt, erzählt von den verschiedenen SchauspielerInnen der Serie, wunderschön illustriert. Falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt und das aber noch tun wollt: In Folge 1 gibt es keine nennenswerten Spoiler. Dafür aber die Geschichte des Krieges zwischen den First Men und den Children of the Forest und einen Überblick über die größten Häuser von Westeros.

Ab dann gilt: Wer Staffel 1 gesehen hat, kann sich Folge 2 auch anschauen, wer 2 gesehen hat, Folge 3 usw. usf. Mit der Zeit gibt es für jede einzelne Geschichte mehrere Betrachtungsweisen, die Balance zwischen Magic und Realpolitik passt.

#3eyedRavensplaing

Wenig überraschend: Game of Thrones hat nicht nur seine eigene fiktive Historie. Viele Figuren und Erzählungen haben reale historische Vorbilder. Wer sich richtig rein-nerden will, kann das hier tun:

History behind Game of Thrones

oder sich hier einen kleinen Überblick verschaffen:

Sollte für mehrere Abende reichendes Fachwissen sorgen.

Zum Schluss noch was Arges. Im ersten Entwurf der Geschichte, die George R. R. Martin an einen Verleger geschickt hat, war Sansa von Joffrey schwanger und sowohl Jon Snow als auch Tyrion Lannister waren unsterblich in Arya verliebt. Ihr seht: Es hätte noch viel ärger kommen können.

Der erste Entwurf