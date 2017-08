FM4 am Ars Electronica Festival

Wo hört die Maschine auf und wo fängt der Mensch an? Oder sollte man diese Frage eher umgekehrt stellen? Das Ars Electronica Festival stellt sich dieses Jahr grundsätzlichen Fragen.

Von Robert Glashüttner

Mensch und Maschine, Technik und Kunst - das Ars Electronica Festival steht dieses Jahr stark in Spannungsfeldern, die seit Anbeginn des Festivals zentrale Themen waren und sind. In den späten 2010er Jahren beginnen sich nun viele klassische Science-Fiction-Visionen in ersten Frühformen einzulösen: Virtuelle Realität, kluge Maschinen und die Vermessung der Welt - Stichwort Big Data.

Artificial Intelligence - Das andere Ich

Die Ars Electronica ist trotz ihrer Kunstaffinität nie verlegen, diese grundlegenden Themenfelder zu benennen und geht deshalb 2017 mit jenem Thema an den Start, das man derzeit vielerorts wahrnimmt: Künstliche Intelligenz. Welche unterschiedlichen Aspekte und Implikationen damit zusammenhängen, das kann aber wohl keine Veranstaltung so umfangreich und vielseitig abbilden wie die Ars.

Ars Electronica Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, 7.-11. September in Linz. Alle Inhalte finden sich ausführlich auf der Website.

Passend zum Festivalthema wird auf dem Festival das gemeinsame Projekt von ORF, Arte und dem Bayrischen Rundfunk vorgestellt werden: „Homo Digitalis“ wird unter anderem in einer 7-teiligen Webserie soziale und zwischenmenschliche Zukunftsthemen behandeln. Wie entwickelt sich die Gesellschaft mit dem technischen Fortschritt? Wie sieht der digitale Mensch von morgen – oder übermorgen – die Welt? Wie verändert sich unser Leben durch moderne Robotik?

Ars Electronica

FM4 ist mittendrin!

Neben zahlreichen Liveeinstiegen und Berichten werden wir zwei Live-Shows aus unserem mobilen Radiostudio mitten im „Create Your World“-Bereich in der PostCity am Ars Electronica Festival senden. Am Samstag, 9. September, wird Johnny Bliss von 12-13 Uhr zu einem FM4 Reality Check laden. Am Sonntag, 10. September, begrüßt dann Gerlinde Lang ab 13 Uhr zu unserer vierstündigen Sendung FM4 Live vom Ars Electronica Festival. Visitors are always welcome!

Auch musikalisch sollte man das Ars Electronica Festival nicht unterschätzen. Wir empfehlen von allem die „Nightline“ am Freitag, 8. September.

Ebenso packen wir das FM4 Spielekammerl ein und bestreiten bei der Ars unsere ersten Außeneinsätze. Passend zum diesjährigen Fokus auf künstliche Intelligenz werden vor allem Sci-Fi-Games sowie Titel von jungen u19-EntwicklerInnen spielen. Darüber hinaus gibt es Interviews mit Festivalgästen und Preisträgern. In diesem Rahmen findet am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr die erste FM4 Spielekammerl-Show nach der Sommerpause statt, bei der wir auch KünstlerInnen, KuratorInnen, aber auch Gäste an die Controller bitten. Zu sehen ist das (wie auch alle anderen Spielekammerl-Streams) auf twitch.tv/radio_fm4. Kommt ins Kammerl und spielt mit!