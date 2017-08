Diese Songs verbinden wir für immer mit dem Sommer 2017

Welchen Song hören wir, wenn wir an diesen Sommer denken? Das haben wir unsere RedakteurInnen und HörerInnen gefragt. Und entstanden ist diese Sommer-Playlist.

Von Jan Hestmann

Jeder Sommer hat einen ganz bestimmten Soundtrack. Der kann mal kollektiv sein, aufgrund eines massiven Sommerhits etwa, dem sich einfach niemand widersetzen kann. Der kann aber auch mal sehr individuell sein, losgelöst von Charts und Aktualität, einfach, weil man ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehört hat.

Wir wollten wissen, welche Songs in Zukunft für immer mit dem Sommer 2017 verbunden werden und haben unsere RedakteurInnen und Hörerinnen gefragt. Daraus ist diese sehr bunte Sommerplaylist 2017 entstanden. Songs, bei denen man sich denkt, ja der muss dabei sein, aber auch viele Neuentdeckungen, die vielleicht auch noch Potenzial für die kommenden Sommer haben.

Nu - Man o To

Ein iranischer Song auf Farsi gesungen, „Man o To“ übersetzt „Ich und Du“ im Original Mix. Ich habe den Song diesen Sommer gehört, bei über 50 Grad in Tehran, vor allem als ich im Taxi gesessen bin. Der Smog um mich rundherum, viele Menschen, Benzin und Dieselfahrzeuge, Mopeds, die von links und von rechts kommen, ein bisschen Indian-Style … und dieser Song hat mich beruhigt. (Gersin Livia Paya, FM4 Redakteurin)

Der Mix ist tatsächlich schon etwas älter, allerdings am Soundtrack des (auch von uns) hochgelobten, Dokumetarfilms „Raving Iran“.

Nine Inch Nails – Less Than

Ein Song hat mich diesen Sommer total umgeblasen. Am 13. Juli kam überraschend die neue EP von den Nine Inch Nails, die ich sehr verehre, heraus und aus dem Nichts taucht dieser Song auf: „Less Than“, der mir seitdem jeden Tag im Büro, auf Festivals und auf der Fahrt zu Festivals das Leben versüßt. (Daniel Kupka, FM4 Marketing)

Findlay – Off & On

Mein Sommersong 2017 kommt von einer jungen britischen Band namens Findlay. Die haben heuer ihr Debütalbum rausgebracht. Es heißt „Forgotten Pleasures“ und ist eine absolute Empfehlung. Sie haben im Frühling im Chelsea Wien gespielt, für mich war das das Konzert des Jahres bis jetzt. Und mein Lieblingslied auf diesem Album heißt „Off & On“. (Michael Fiedler, FM4)

Gerd Janson & Shan – Surrender

Dieses Lied veredelt jede Situation. Es hat die Kraft aus einer Dienstreise ins finstere Waldviertel einen Ausflug in die sonnige Toskana zu machen. Ich werde nie vergessen, wie ich „Surrender“ das erste Mal aufgelegt habe, bei Impulstanz im Burgtheater im Juli. Dieser Moment, wo du weißt, es wird jetzt die Decke abheben und es kommt genau so. Ich habs in jeder Playlist. Dieses Lied besitzt meinen Sommer. (Kristian Davidek, FM4 Moderator & DJ)

Dean – Love ft. SYD

Im Juni hab ich zum ersten Mal von Dean feat. SYD den Song „Love“ gehört und war freudig überrascht, als ich rausgefunden hab, dass Dean ein südkoreanischer Musiker ist. Und habs sofort in die Welt hinausposaunt: das wird DER Sommerhit 2017! Ich weiß nicht ob es die ganze Welt so sieht aber für mich persönlich war es der Sommerhit, denn dieser Song klingt nach allen Aspekten eines gelungenen Sommers. Er klingt nach Sonne, Freibad, in der Hängematte liegen und am Abend barfuß auf warmem Steinboden tanzend. (Conny Lee, FM4 Moderatorin & Redakteurin)

Lana Del Rey – Beautiful People Beautiful Problems

Mein perönlicher Sommersong 2017 – das klingt jetzt vielleicht etwas abgedroschen und unoriginell – aber es ist tatsächlich ein Song von Lana Del Rey, der Sommer-Soundtrack-Lieferantin schlechthin. Mit viel Schmalz und Hitze. Denn das war ja wirklich ein sehr heißer Sommer. Lana Del Rey hat in diesem Sommer ihr aktuelles Album „Lust For Life“ herausgebracht und auf diesem Album ist der wunderschöne Song „Beautiful People Beautiful Problems“ zu finden. (Stefan Elsbacher, FM4 Musikerziehung)

Lana Del Rey - Beautiful People Beautiful Problems

Und was haben die FM4 HörerInnen gesagt?

In unserer Sommerhits-Spezialsendung haben wir dann auch unsere HörerInnen gefragt. Lana Del Rey ist wieder dabei. Natürlich gab’s auch bei den HörerInnen sehr unterschiedlich Inputs, Aktuelles und Zeitloses. Songs, die sehr von individuellen Situationen abhängen. Alle hier aufzulisten, würde aber den Rahmen sprengen. Daher also folgend die Songs, auf die sich die meisten einigen konnten:

Arcade Fire - Everything Now

Das neue Album von Arcade Fire ist wohl eins der meistdiskutiertesten in diesem Sommer. Kein Wunder, dass der Titelsong gleich vielfach genannt worden ist.

Bilderbuch, Portugal. The Man, Kraftklub

Erwartungsgemäß werden auch Bilderbuch, Portugal. The Man und Kraftklub als Anwärter für den Sommerhit 2017 genannt. Diese Bands haben offensichtlich euren Sommer geprägt.

Mavi Phoenix - Aventura

Klar heraus sticht auch Mavi Phoenix. Natürlich mit ihrem spanischen Song „Aventura“. Sommerlicher wird’s heuer nicht mehr.

Der Nino aus Wien - Coco Bello

Und auch der Nino hat diesen Sommer wieder abgeliefert. Und was der Nino liefert, wird bekanntermaßen honoriert.

Leonardo Cabrio - Rudiheim

Zu guter letzt wird auch ein später Sommerhit straight outta Rudolfsheim-Fünfhaus auf die Liste reklamiert. Zugegeben, nicht so nachdrücklich wie die vorangegangenen Songs, eine würdigende Erwähnung soll’s an dieser Stelle trotzdem geben, weil: wieso nicht.

Immer wieder Despacito

Einen Hörerinnen-Wunsch konnten wir zumindest teils erfüllen...

In unserer Sommerhits-Spezialsendung haben wir das Latin Pop-Wunder, das die Youtube-Klick-Statistik aktuell anführt, nur kurz angespielt. Ganz ignorieren war dann aber auch für uns nicht möglich. Sorry.