Sonic Essay: M.I.A

Sonic Essay ist eine von Daniel Haaksman gestaltete Serie, in deren Rahmen er euch diesen Sommer bis heute relevante und prägende Alben auf eine Weise vorspielt, wie Ihr sie noch nie gehört habt: seziert, zitiert und analysiert in the Mix.

Daniel Haaksman ist ein Berliner DJ, Musikproduzent, Labelbetreiber (Man Recordings) und Musikjournalist.

Für die heutige Ausgabe des Sonic Essay reisen wir eine Dekade in die Vergangenheit. 2007 erschien M.I.As zweites Album, das inhaltlich und auch musikalisch für viele den Zenit ihrer Laufbahn markiert: „Kala“.

Das Album ist nach ihrer Mutter benannt. Wie bereits auf ihrem Debüt, bezieht M.I.A. in ihren Nummern politisch Stellung, sie tut es aber in Codes bzw lokalen Slangs, was zu herrlich danebenliegenden Reviews vor allem der klassischen, auf Gitarrenmusik eingeschworenen, Musikpresse geführt hat. Reviews in der Art, diese Frau gibt nur Babygebrabbel von sich.

Das beste Beispiel ist der große Hit des Albums „Paperplanes“, auf dem M.I.A. über die Schwierigkeiten von Migrantinnen rappt, an Papiere und Visa zu kommen. M.I.A. wollte ein Popalbum aus einer nicht-westlichen, nicht eurozentristischen Perspektive machen. Sie ist in London als Tochter tamilischer Flüchtlinge aufgewachsen und wollte den Kanon der Stimmen der Popwelt um diese Position erweitern. Mit „Kala“ hat M.I.A. musikalisch so etwas wie ein Mixtape geschaffen, auf dem sie ein Echo der damals interessanten, über den Globus verstreuten, lokal neu entstehenden, elektronischen Musiken einfängt und in einen Pop-Kontext bringt.

Produziert wurde Kala von dem englischen Produzenten Switch, der Mann, der auch zu Beginn bei Major Lazer für Diplo all die Arbeit gemacht hat.

„Sonic Essay: MIA“ ist am 31. August in der FM4 Homebase Parade - und gleich danach für 7 Tage im FM4 Player zu hören. Es wird empfohlen, hin und wieder einen Blick auf die Playlist zu werfen, um zu erfahren wer gerade zu Wort kommt.