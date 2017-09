Mamma mia!

Darren Aronofskys düstester Film bisher: Gewinn Tickets für die FM4 Kinopremiere von „mother!“ am 13. September. Wenn du dich traust.

Anti-Slacker-Filme hat Christian Fuchs aus der FM4 Filmredaktion die Filme von Darren Aronofsky mal bezeichnet. Getriebene, gehetzte Figuren, obsessiv und selbstzerstörerisch. Für Aronofsky, der vor allem mit „Pi“ und „Requiem for a Dream“ seine ganz eigene visuelle Handschrift beeindruckend auf die große Leinwand brachte, darf man schon mal das Wörtchen auteur auspacken. Mit „The Wrestler“ und „Black Swan“ hat er zwei Stücke mitreißendes Körperkino inszeniert, Mickey Rourke (immerhin kurzfristig) aus der Versenkung geholt und für Natalie Portman gabs endlich einen Oscar.

„mother!“ ist sein neuester Film und wird als Hollywoods bester Horror-Thriller des Jahres gehandelt. Petra Erdmann hat „mother!“ schon bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen. Sie schreibt:

„mother!“ verhandelt eine Mann-Frau-Beziehung, vordergründig zumindest. Im Hintergrund lauert metaphorisch die biblische Schöpfungsgeschichte. Das erschreckt einen leider nicht sehr. „Er“ (Javier Bardem) macht eine Schaffenskrise als (göttlicher) Kultautor durch, während „mother!“ (Jennifer Lawrence) das gemeinsame Zuhause in ein Paradies verwandelt. Eines Tages tauchen ungebetene Gäste auf. Ed Harris und Michelle Pfeiffer machen den Anfang. Weitere ungehobelte Eindringlinge verwüsten nach und nach das Haus. Die Wände bluten, in der Kloschüssel schwimmen offene Herzen und „mother!“ fühlt sich mehr und mehr allein gelassen von ihrem egoistischen Mann.

Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence lässt in Interviews durchblicken, das die Dreharbeiten zu „mother!“ alles andere als ein Spaziergang waren: “I had to go to a darker place than I’ve ever been in my life. Und die ersten Presse-Reaktionen nach der Premiere bei den Filmfestspielen Venedig sprechen für sich: „‚mother!‘ makes ‚Black Swan‘ look like an episode from ‚Murder she wrote‘“ kann man da lesen.

„mother!“ startet am 15. September 2017 in den österreichischen Kinos, ihr könnt den Film allerdings schon vorher sehen, bei der ...

FM4 Kinopremiere „mother!“

Am 13. September 2017 um 20:15 im Artis International, Schultergasse 5, 1010 Wien. Wir verlosen 90 x 2 Tickets. Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss nur folgende Frage richtig beantworten:

Ein Film, mit dem „mother!“ in den ersten Reviews verglichen wurde, ist „Rosemary’s Baby“. Wir wollen von euch die Adresse von dem Haus wissen, in dem „Rosemary’s Baby“ gedreht wurde.

Die richtige Antwort und euren ganzen Namen schickt bitte an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 12. September, 11 Uhr.