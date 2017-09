Was bietet das Waves Vienna 2017?

The Homesick, Fai Baba, Magic Island und viele mehr: Rund um das WUK gibt es beim Wiener Showcase Festival Waves wieder jede Menge Bands zu entdecken.

von Katharina Seidler

Das Waves Vienna Festival findet rund um das Wiener WUK von 28.-30.September statt.

Der Sommer mag vorüber sein, aber in Sachen Festivals sind im Jahr 2017 noch nicht die letzten Worte gesprochen. Ende September zum Beispiel wird Wien bereits traditionellerweise - immerhin zum 7. Mal - zur Showcase-Zone, wenn das Waves Vienna dazu einlädt, über hundert frische Bands aus aller Welt kennenzulernen. Ein solcher Schwall an größtenteils neuen Namen will im Vorhinein sorgfältig durchgearbeitet werden. Oder aber, man lässt sich treiben und entdeckt auf den über zehn Bühnen umso größere Überraschungen.

Einen genauen Plan der Waves-Venues findet man hier. Das ganze Programm der Conference ist hier sorgfältig aufgeschlüsselt.

Das gemütliche Herumschlendern funktioniert besonders gut, seit das Waves letztes Jahr seine neue Festivalzentrale im WUK bezogen hat. Mehrere Bühnen befinden sich direkt im Kulturzentrum, wo am 29. und 30. September auch die Waves Conference stattfindet.

Es werden aber auch umliegende Locations im 9. Bezirk wie z.B. das bezaubernde Schubert Theater, die Canisiuskirche oder eine Schulaula bespielt, alle in Gehweite voneinander. Dazwischen kann man im WUK-Hof sitzen und Biertrinken, was bekanntlich zwischen März und Oktober zu den erfreulichsten Unternehmungen gehört, die man in Wien erleben kann.

Eine handvoll renommierter Acts

Was das Line-Up betrifft, verlässt sich das Waves wie gehabt nicht rein auf die Neugierde des Publikums, sondern lädt neben all den Newcomern auch zwei Hände voll renommierter Acts ein. Die kalifornische Musikerin Ramona Gonzales alias Nite Jewel wird ihren eleganten, sensuellen R’n’B-Disco-Pop präsentieren, der britische Post-Step-Poet Forest Swords seinen verpassten Wien-Gig vom Hyperreality-Festival nachholen, und die zappeligen New Yorker Indie-Rocker Clap Your Hands Say Yeah (prinzipiell gutes Festivalmotto) bringen ihr jüngstes Album „The Tourist“, erschienen im Februar diesen Jahres, zur Aufführung.

... und heiß gehandelte Aufsteiger

Peter Hauser

Zu den heiß gehandelten Aufsteigern im Line-Up gehört dieses Jahr etwa der Schweizer Musiker Fabian Sigmund mit seinem Projekt Fai Baba. In seinen psychedelischen Songs scheint er die ganze Welt zu vereinen, man hört Einflüsse von Psychedelik, Blues und indischer Musik, von Lo-Fi-Hazy Pop und Gitarren Rock.

Das letzte Weihnachten erschienene Fai Baba-Album mit dem schönen Titel „Sad and horny“ war bereits der fünfte Longplayer des Quartetts und scheint den Zürichern mit einer ausgedehnten Tour durch ganz Europa nun endlich die verdiente internationale Aufmerksamkeit zu bringen.

Isolde Woudstra

Ein anderer Act, der beim Waves Vienna darauf wartet, entdeckt zu werden, sind drei freundliche junge Herren aus dem Städchen Dokkum in den Niederlanden. Als Trio nennen sie sich The Homesick, und mit ihrem im März erschienenen Debütalbum „Youth Hunt“ haben sie nicht nur die Herzen der internationalen Musikpresse gewonnen, sondern auch die von Franz Ferdinand, die sie derzeit auf Tour supporten. Postpunk, Noise, Rock und Pop im Geiste von Bands wie British Sea Power oder Preoccupations.

„The three 20 year olds grind out the sexiest guitar pop on a stage since, god, The Beatles in 1964? Maybe. Probably.“ So jubelt etwa The Quietus nach der Show der drei Zwanzigjährigen bei der diesjährigen Tallinn Music Week. Was genau The Homesick mit dem Songtitel „The best part of being young is falling in love with Jesus“ auf ihrem auch sonst an religiösen Referenzen nicht armen Album meinen, werden sie im Rahmen des Waves dann hoffentlich näher erörtern.

Magic Island spielt am Donnerstag, 28. September beim Waves

Die in Berlin lebende Kanadierin Emma Czerny hat im Frühjahr als Magic Island ihr Debütalbum „Like Water“ beim Morr Music-Vertriebslabel Mansions&Millions herausgebracht und hat mit der kommenden „Wash Away“-EP bereits eine neue Veröffentlichung im Ärmel. Im Licht von untergehenden Sonnen schreibt sie zurückgelehnte Electro-Pop-Songs, verschwommenen Lo-Fi-R’n’B über vergehende Sommernächte und die Sehnsucht nach fernen Wassern, Inseln und Menschen.

Gastländer Italien und Tschechien

Wie immer featured das Waves Festival zwei Gastländer ganz besonders, in diesem Jahr sind das Italien und Tschechien. Künstlerinnen und Künstler aus diesen Ländern tauchen nicht nur vermehrt im Programm auf, auch bei der Konferenz liegt ein Fokus auf den jeweiligen lokalen Musikszenen und -märkten.

Das Waves Vienna hat eine Youtube-Playliste mit allen Artists des diesjährigen Lineups erstellt.

Aus Italien hört man im WUK etwa zweimal elektronisch verstärkten Pop und Singer-Songwritertum von Giungla und Birthh, beide einstweilen noch praktisch Geheimprojekte auf aktueller Vorstellungs-Tour durch die weltweiten Showcase-Festivals.

Melancholisches Singer-Songwritertum in Dunkelblau kommt von der tschechischen Musikerin Never Sol, reverb-verliebter Shoegaze von Manon Meurt.

Junge Bands können ihre Musik bei der Waves Conference im Rahmen der Listening Sessions internationalen und nationalen Musikbusinessmenschen vorspielen und sich Feedback holen: Anmeldung hier. Und wer beim Waves mitarbeiten und erste Festivalerfahrungen sammeln möchte, kann sich hier als Volunteer melden.

Acts aus Österreich

Auch Österreich ist im Line-Up natürlich ausgiebig vertreten. Unser aktueller Soundpark-Act des Monats Bitten By etwa gibt am 30. September im Rahmen des Waves ihr Solo-Livedebüt; außerdem spielt das Black Palms Orchestra in einer Kirche, Wandl legt auf, die beste aktuelle Post-Punk-Band des Landes TENTS greift in die Saiten und Paenda aus Wien hat mit dem Electro-Pop ihrer Single „Waves“ möglicherweise den passenden Festivalsong im Programm. Weitere Namen auf der heimischen Line-Up-Liste zum Erkunden und Merken lauten etwa Naked Cameo, Maria Thornton oder Lulu Schmidt. Es gibt wirklich einiges zu tun.

Eigentlich aus Brixen, wird das südtiroler Duo Anger aufgrund ihres Lebensmittelpunktes in Wien im Waves-Programm als österreichischer Act angeführt. Cremiger Dreampop voller Nostalgie und Sehnsucht; eine EP namens „Liebe & Wut“ steht in den Startlöchern.