Videos von der Ars Electronica

Auf der Ars Electronica kommen sich Mensch und Maschine nahe.

Von Claus Diwisch

Können Maschinen spielen wollen?

Ab wann ist eine Maschine wirklich intelligent? Die Ars Electronica zeigt, dass man sich oft mehr mit sich selbst und mit der Menschlichkeit beschäftigen muss, um herauszufinden, was man eigentlich von einer künstlichen Intelligenz erwartet. Und wenn man an Menschlichkeit denkt, kommt man am Spielen nicht vorbei. Jeder Mensch hat für sich irgendeine Form des Spiels, eine Betätigung, die keinen konstruktiven Zweck erfüllt, sondern eben nur einem selbst gut tut. Aber wie ist das bei Maschinen? Können künstliche Intelligenzen spielen wollen? Auf der ARS Electronica gibt es Projekte, die zumindest suggerieren, dass Maschinen keine emotionslosen Blechdosen sind.

Eins werden mit der Maschine

Zwischen Maschinen und Menschen klafft oft ein Graben aus Unverständnis. Das Projekt Neurotransmitter 3000 des niederländischen Künstlers Daniel de Bruin setzt genau da an. Seine riesige zentrifugenartige Maschine lässt sich nicht mit Kommandos steuern, sondern nur unbewusst mit Körperfunktionen. Die Maschine macht einen furchterregenden Eindruck, 7 Meter wird man mit ihr durch die Luft geschleudert, ohne wirklich bewusst in der Hand zu haben, was passiert. Der Körper reagiert auf die Bewegungen der Maschine und die Maschine wiederum reagiert auf die Reaktionen des Menschen. Man fühlt sich, als wäre man auf einer sehr tiefen, physischen Ebene mit der Maschine verbunden. Der Künstler selbst sagt, sein Ziel ist es, Teil der Maschine zu werden. Zumindest ansatzweise fühlt man sich tatsächlich wie ein Cyborg.

Lebende Architektur?

Alles um uns herum soll smart sein. Also auch unser Zuhause. Julian Jauck findet, dass Smarthomes derzeit mehr Aufwand machen, als dass sie wirklich etwas bringen. Er hat das Konzept einer Architektur entworfen, die sich selbst als lebendige Form versteht, also mehr mit dem Menschen gemeinsam lebt, wie ein Mitbewohner, statt nur um ihn herum zu koexistieren. Die Architektur passt sich an die äußeren Einflüsse an, aber auch an die Gefühlslage der Bewohner und soll die Stimmungen unterstützen können.