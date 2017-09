Mit Kapperl & Sneaker: Talkshowhosts Desus & Mero

Politik, Gesellschaft und Pop von zwei Jungs aus der Bronx besprochen, verarscht und seziert.

Von Dalia Ahmed

Late Night ist nicht mehr das, was es mal war. Stephen Colbert, Seth Meyers und Conan O’Brien sind nicht mehr so lustig wie einst. Und Jimmy Fallon spielt sowieso nur mehr Kindergeburtstagsspiele mit seinen Stargästen aus Hollywood.

Aber zum Glück gibt es jetzt schon eine Staffel lang auf Viceland die Erretter des Late Night Talk Show Formats. Desus Nice und The Kid Mero, zwei Entertainer und Bodega Boys aus der Bronx tragen statt Anzug Snapback-Kappe und Sneaker und kommentieren in ihrer Show das Tagesgeschehen, authentisch und unterhaltsam.

An jedem Wochentag setzen sich die beiden in ein Besprechungszimmer des Vice-Büros in Brooklyn, um vor einem ausgestopften Braunbären mit Doorag und Timberland-Stiefeln über alles und jeden zu riffen, ranten und zu roasten. Ihren Schmäh über Politik, Gesellschaft und Popkultur führen sie dabei mit dem realsten New Yorker Slang.

Repräsentiert Wokeness

Desus Nice und The Kid Mero, die besonders auf Twitter aktiv sind, machen Late Night-TV mit einer dezidiert African American und Latino Stimme. Dabei präsentieren sie eine neue Generation POC (People Of Colour), die Rick Ross-Lyrics auswendig kann, aber gleichzeitig Sexismus, Homophobie und andere Formen der Diskriminierung ablehnt. Die beiden Hosts lassen ihre jamaikanischen und dominikanischen Wurzeln in die Sendung einfließen und repräsentieren somit die aktuell gefragte Wokeness.

Trump heads to Texas to survey Hurricane Harvey while Melania gets some fits off. pic.twitter.com/YfRQcKPX1g — DESUS & MERO (@desusandmero) 30. August 2017

Das spiegelt sich auch in den Gästen der Desus & Mero-Show wieder. Neben Sportler/innen, Schauspieler/innen und Musiker/innen, sind auch Reverend Al Sharpton, die Transgender-Aktivistin Janet Mock, der Black Lives Matter-Aktivist DeRay Mckesson oder Whoopi Goldberg zu Gast. Am Ende ihres Interviews befüllen sie stets einen animierten Regenbogen mit einem Motto, einem Spruch oder einem Shoutout.

Twitter: @desusandmero

Desus & Mero ist nach eigenen Angaben „The Best Show in Late Night... you ballbags“ und genauso gibt sich das Format auch. Es wird nicht nachgemacht, was andere tun, sondern authentisch nach vorne geprescht. For the Culture.