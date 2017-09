Live-Video von der Soundpark-Session mit Manu Delago und Inner Tongue

Manu Delago und Inner Tongue machen beide fragile und doch kraftvolle elektronische Musik. Bei der FM4 Soundpark Session stellen sie das unter Beweis.

Zwei österreichische Musiker spielen heute in der FM4 Soundpark Session ein intimes und exklusives Konzert: Manu Delago und Inner Tongue.

Rudi Ortner/FM4

Beide machen im weitesten Sinn elektronische Musik, Inner Tongue verknüpft starke Beats mit seiner fragilen Stimme und Manu Delago legt über seine elektronischen Sounds das wundersame Instrument Hang darüber.

Beide Musiker können schon einen beachtlichen Lebenslauf vorlegen, Manu Delago war mit keiner geringeren als Björk auf Tour und hat mit dem London Symphony Orchestra aufgenommen Inner Tongue war mit Get Well Soon auf Tour und hat mit MGMT in New York City aufgenommen.

Heute spielen die beiden live im Studio 2 im Wiener Funkhaus bei einer exklusiven FM4 Soundpark Session.