Utopie als Strategie

Die Prime Time Emmy Awards: Preise entsprechen den Erwartungen, politische Hochladung.

Von Philipp L’heritier

Für Überraschungen sind die Prime Emmy Awards nicht unbedingt bekannt. Die Mitglieder der Academy of Television Arts & Sciences, die für die Wahl der Gewinner des bedeutendsten amerikanischen Fernsehpreises zuständig sind, neigen dazu, sich für die Hits zu entscheiden.

Das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Verleihung der 69. Emmys in Los Angeles kaum anders gewesen. Was aktuell jedoch als Hit durchgeht, ist im besten Sinne bemerkenswert.

Der große Gewinner der Nacht war erwartungsgemäß die arg zermürbende Serie „The Handmaid’s Tale“: Die auf dem Bestseller von Margaret Atwood basierende Serie entwirft in blasskalten Tönen eine Welt zwischen puritanischer Strenge und ortloser Endzeit-Science-Fiction.

In nicht näher datierter Zukunft werden da nach nicht näher erläutertem Regierungsumsturz die so genannten „Handmaids“ sklavengleich als Dienstmädchen gehalten, deren beinahe einzige Existenzberechtigung darin besteht, den Frauen der Oberschicht als Brutgefäße zu dienen.

div

Elisabeth Moss hat für ihre Rolle in „The Handmaid’s Tale“ den Emmy für die beste weibliche Hauptrolle erhalten, Ann Dowd wurde für ihre Darstellung der herrischen, dabei zerrissenen Aufseherin Aunt Lydia ausgezeichnet, zudem gab es ein Preis für die Regie von Reed Morano und den Hauptpreis: bestes Drama. Insgesamt waren die Awards von politischem Ton geprägt.

Umbruch, Veränderung, Widerstand. Der größte Star des Abends war Donald Trump. Wenn auch nicht persönlich anwesend, kam kaum eine Dankesrede, kein Sketch ohne immerhin leise Andeutungen oder deutliche Verachtung Richtung des US-Präsidenten aus.

Host Stephen Colbert tänzelte souverän durch musikalische Nummern und mal mehr, mal weniger gelungene Witz-Einlagen. Man kennt den Mann für politischen Humor.

In einem Einspielfilmchen, das die mehrfach nominierte Sci-Fi-Serie „Westworld“ persiflierte, gab sich Colbert als Roboter, der nicht mehr so richtig funktionieren wollte. Er sei gezwungen, seine eigene Realität zu hinterfragen – und zwar seit dem 8. November, dem Tag, an dem Donald Trump die US-Wahl gewonnen hat. Zudem: Laut Colbert hätten es die Handmaids in „The Handmaid’s Tale“ ja gar nicht mal sooo übel – immerhin gäbe es für sie die Health Care für gratis.

Wie vorhergesehen hat Alec Baldwin für seine Darstellung von Donald Trump in „Saturday Night Live“ den Emmy als Supporting Actor in einer Comedy-Serie erhalten: Was Baldwin da tut, ist gut, lustig und richtig, die Einteilung der Kategorien muss in diesem Falle aber hinterfragt werden. Wir haben es hier mit einer parodistischen Rolle in einer Sketch-Revue zu tun.

In Baldwins Rede gab es Spott für Trump, vor allen Dingen aber: positive Energie. Die Künste, Film, Fernsehen, Musik, Poesie seien lebensverändernd, so Baldwin, man müsse weitermachen. Die Emmy Awards waren nicht von politischer Zerknirschung, sondern von Optimismus dominiert. Optimismus, Weltoffenheit, Vielfalt wurden gefeiert, die heilende Macht von Fernsehen und Film saftstrotzend ausgeleuchtet.

Die Nacht war voller herzerwärmender, komischer, rührender Ansprachen. Wie es sein musste, bekam die Polit-Satire „Veep“ den Emmy für beste Comedy, Julia Louis-Dreyfus für die Hauptrolle den sechsten Preis in Folge. Für die siebte und letzte Staffel der Serie habe man noch sei einiges im Ärmel, so Louis-Dreyfus, zunächst sei eine Plotline über das Impeachment des US-Präsidenten angedacht gewesen. Die Idee habe man dann aber doch fallenlassen – aus Angst, jemand könnte da schneller sein.

Höhepunkt: Die Schauspielerin und Autorin Lena Waithe und Comedian Aziz Anzari bekamen den Drehbuch-Preis für die herausragende Episode „Thanksgiving“ der herausragende Sadcom „Master of None“. Eine Show, die die Liebe, das italienische Kino, die Wonnen der Nahrungsaufnahme in allen Farben sowie sämtliche Genüsse feiert. Den Preis widmete Waithe in ihrer knackigen, strahlenden Rede ihrer “LGBTQIA family”.

In der Limited-Series-Kategorie wurden ebenfalls alle Prognose bestätigt: „Big Little Lies“ war der Abräumer. Ein slickes Hochglanz-Drama mit beunruhigenden Untertönen. Ein Todesfall, häusliche Gewalt, Selbstermächtigung. Schwieriger Stoff, umwerfend in Szene gesetzt.

Es gab unter anderem Preise für Nebendarstellerin Laura Dern, Nebendarsteller Alexander Skarsgard, die beste Limited Series und eine atemberaubende Nicole Kidman in der Hauptrolle.

div

Sterling K. Brown bekam den Award für besten Darsteller in einem Drama für seine aufwühlende Darstellung in der tollen Schmalz-Opera „This is Us“, positive Überraschung dann doch auf dem Comedy-Sektor: Donald Glover gewann für Regie und Darstellung in seiner großartigen, surrealistischen Comedy „Atlanta“.

APA/AFP/Frederic J. Brown

Minimalistisch-spröde Jim-Jarmusch-Gedächtnis-Arbeit, angesiedelt an den finanziell nur mäßig erfolgreichen Außenzonen des HipHop-Biz der Stadt Atlanta. Trockener Dead-Pan-Humor und absurder Anti-Klamauk, gewürzt mit Polit- und Sozial-Kommentar. Massentauglich ist sowas nicht. Es kommt eine neue Seltsamkeit.

Die 69. Prime Time Emmy Awards: die wichtigsten Preise, Gewinner in Fett.

Outstanding Drama Series

Better Call Saul

House of Cards

The Handmaid’s Tale

The Crown

This Is Us

Stranger Things

Westworld

Outstanding Comedy Series

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Master of None

Black-ish

Atlanta

Outstanding Limited Series

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette & Joan

The Night Of

Genius

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Claire Foy, The Crown

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, House of Cards

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

Kevin Spacey, House of Cards

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Matthew Rhys, The Americans

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Outstanding Actress in a Limited Series or

Movie

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Outstanding Actor in a Limited Series or Movie

Riz Ahmed, The Night Of

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

John Turturro, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Jane Fonda, Grace and Frankie

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Allison Janney, Mom

Pamela Adlon, Better Things

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

Jeffrey Tambor, Transparent

William H. Macy, Shameless

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Donald Glover, Atlanta

Zach Galifianakis, Baskets

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Ty Burrell, Modern Family

Matt Walsh, Veep

Tony Hale, Veep

Louie Anderson, Baskets

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Leslie Jones, Saturday Night Live

Vanessa Bayer, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Kathryn Hahn, Transparent

Anna Chlumsky, Veep

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ed Harris, Westworld

Michael Kelly, House of Cards

Ron Cephas Jones, This Is Us

John Lithgow, The Crown

Jeffrey Wright, Westworld

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Chrissy Metz, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie

Bill Camp, The Night Of

Michael Kenneth Williams, The Night Of

Alfred Molina, Feud: Bette and Joan

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

Stanley Tucci, Feud: Bette and Joan

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie

Judy Davis, Feud: Bette and Joan

Laura Dern, Big Little Lies

Regina King, American Crime

Shailene Woodley, Big Little Lies

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Jackie Hoffman, Feud: Bette and Joan

Outstanding TV Movie

Black Mirror: San Junipero

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Sherlock: The Lying Detective

The Wizard of Lies