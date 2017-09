Herbstkonzertvorschau!

Zückt Eure Kalender und sprecht Euch gut mit Euren Freund_innen ab, der Konzertherbst ist da. Hier einige Gig-Empfehlungen für die kalte Jahreszeit!

September

Wir sind schon mitten im September deswegen nur drei Gig-Empfehlungen für die konzerthungrigen Musikfans: Die Gossip-Frontfrau Beth Ditto wird am 28. September in der Arena Wien auftreten. Die hierzulande noch ein wenig unterschätzte Indierock-Band Dispatch kommt für zwei Termine nach Österreich (22.9. Posthof Linz, 23.9. Arena Wien) und vom 28. bis 29.September findet wieder das Waves Vienna Festival statt. Welche Newcomer Acts man sich da nicht entgehen lassen sollte? Bitte hier entlang.





Oktober

Live-DJ-Action gibt es am 20.Oktober bei der FM4 Unlimited Party, die heuer erstmals an mehreren Locations im Wiener Prater stattfindet!

Mehr Gig-Termine gibt es im FM4 Terminkalender.

Österreichische Bands, die im Herbst nochmal durchs Land touren: Granada werden am 26.10. in Wien, am 27.10. in Linz und am 28.10. ein Heimspiel-Konzert in Graz absolvieren.

Im Rahmen ihres 20. Bandjubiläums kann man sich die Sofa Surfers heuer live anschauen. Zum Beispiel in Graz am 12.10. oder in Salzburg am 13.10. (Alle Termine gibt’s hier.)

Österreichs Drum`n`Bass Helden und FM4 La Boum Deluxe Hosts Camo & Krooked werden vom 6. bis 25. Oktober gut beschäftigt sein, weil sie nämlich durch Österreich touren um ihr Album „Mosaic“ mit zahlreichen Gästen live vorzustellen. Unter anderem am 7. Oktober auf den Kasematten in Graz oder am 14. Oktober in der Music Hall in Innsbruck. (Alle Termine hier.)





Leyya, Sigur Ros, Loyle Carner …

Im Frühjahr nächsten Jahres erscheint das neue Album der FM4 Award Gewinner Leyya, live werden sie einige der neuen Songs am 18.10. im Wiener WUK, am 19.10. im Kino im Kesselhaus in Krems und am 26.10. im Orpheum Graz vorstellen.

Auf einen gefühlvollen Abend mit „hope“-ländischer Ansprache kann man sich am 16.Oktober gefasst machen: Sigur Ros werden im Wiener Gasometer auftreten.

Die britische Band Fink kann man am 19.September live in der FM4 Homebase hören, da spielen Fink eine FM4 Radio Session . Im Oktober touren Fink mit ihrem neuen Album „Resurgam“ durch Österreich: Wien, Dornbirn, Linz, Salzburg, Innsbruck – diese Städte sind dabei! (Alle Termine hier!)

Rap-Fans kommen im Oktober ebenfalls auf ihre Kosten: SXTN sind am 23.10. im Flex und 24.10. im Posthof.

Auf HipHop mit viel Gospel-Einfluss darf man sich bei Loyle Carner am 28.Oktober im Flex freuen. Wenn er den Chor von seinem Mercury Award Auftritt nicht mit dabei hat, dann einfach am besten selbst vorbereitet und textsicher aufkreuzen. Es wird groß!





Wer übrigens wissen will, warum Ohropax erfunden wurden, geht am 14.Oktober am besten zu den Noise-Pop-Helden The Jesus&Mary Chain in die Ottakringer Brauerei. Music history made in Scotland kann man sich auch am 1. November in der Arena geben: mit Mogwai. Im Vorprogramm haben sie Labelkolleginnen Sacred Paws dabei!

November

Im tschechischen heißt der 11. Monat des Jahres übersetzt so was wie „Blätterfallen“. Neben den Blättern von den Bäumen werden allerdings auch die Geldscheine davonflattern: der November ist heftig. Es empfiehlt sich vor allem ein verlängertes Wochenende in Wien: In der Wiener Stadthalle hält an Allerheiligen niemand geringerer als Nick Cave und seine Bad Seeds eine heilige Messe ab, am 2.November kehren dort die Comic-Gestalten, die Gorillaz, ein. Am 5. November rollen die LKWs von Queens Of The Stone Age nach Rudolfscrime vor die Stadthalle. Zum Vorglühen kann man schon am Tag davor in das Gasometer zu Kasabian gehen!

Die einzige Österreich-Show der Fleet Foxes findet übrigens am 8.12. im Gasometer statt. Geographisch großzügiger sind die Tourdaten vom isländischen Musiker Ásgeir, der heuer im Conrad Sohm in Dornbirn (25.11.), im Posthof Linz (26.11.) und in der Arena Wien (28.11.) spielen wird.

Zwei wichtige Festivals finden im November ebenfalls statt: das Ahoi Pop Festival im Linzer Posthof, das diesmal mit Acts wie SOHN (1.11.), Childhood (3.11.) und Fünf Sterne Deluxe (4.11.) aufhorchen lässt. Ende des Monats vom 23. bis 25. November lädt das Blue Bird Festival ins Porgy&Bess nach Wien ein. Mit dabei z.B. Dillon und auch die Schauspielerin und DreamPop-Musikerin Chrysta Bell.





Dezember

Früher war der Dezember ein Gig-armer Monat, mittlerweile haben immer mehr Künstler_innen entdeckt, dass man sich von seinen Fans fürs auslaufende Jahr am besten mit einem Winterkonzert bedankt. Das Weihnachtshighlight für viele wird sicherlich die Tote Hosen Show am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle sein. Allerdings schon längst ausverkauft!

Nach Autritten am FM4 Frequency Festival und dem Take The A Train Festival wird am 19.12. Fiva mit ihrer Jazz Rausch Big Band nochmal nach Österreich kommen: am 19.12. ins PPC in Graz und am 20.12. ins Porgy&Bess nach Wien.

Raf Camora & Bonez MC werden am 22. und am Vorweihnachtsabend den 23. Dezember das Gasometer bespielen.

Marteria wird ebendort schon am 8. Dezember auftreten. Der österreichische Rapper Gerard stellt sein Album „AAA“ am 13.12. im Grazer PPC und am 15.12. im Wiener WUK noch einmal vor.





Voodoo Jürgens, FM Belfast, Mighty Oaks ...

Am 6.12. lädt Voodoo Jürgens zum „Third Waltz“ ins Wiener Gasometer ein. Einer seiner Haberer, die an dem Abend als Support mit dabei sind: niemand geringerer als 100% Babyshamble und 50% Libertine: Peter Doherty.

Ein Wiedersehen gibt es für die österreichischen Fans mit Milky Chance, die ihre Blossoms-Tour am 4.12. ebenfalls ins Gasometer führt. Quirky-Indie-Pop made in Island gibt es am 9.Dezember von FM Belfast in der Grellen Forelle. Im Posthof Linz treten am 10. Dezember die Mighty Oaks auf.

Fans der eher härteren Gitarren, powered by Stroboskop-Licht, sollten am 11. Dezember den Auftritt von Enter Shikari in der Arena Wien nicht verpassen!