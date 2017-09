„Isle Of Dogs“: Der erste Trailer zum neuen Wes Anderson-Film

Wir dürfen uns auf einen neuen Stop-Motion-Film von Wes Anderson freuen. „Isle Of Dogs“ kommt im Frühjahr 2018.

Von Jan Hestmann

Seit dieser Woche wissen wir, wie der neue Film von Wes Anderson aussehen wird. Nach seinem letzten Film „Grand Budapest Hotel“ ist es diesmal also wieder ein Stop-Motion-Film. „Isle Of Dogs“ dreht sich rund um ein paar (Alpha-)Hunde, die aufgrund einer Epidemie im Exil auf einer einsamen Insel in Japan leben. Und einen Buben, der sich auf die Reise macht, um seinen Hund wiederzufinden.

Es wäre kein Wes Anderson Film, wären nicht wieder jede Menge Stars mit an Bord. So kommen die Stimmen der ProtagonistInnen zum Beispiel von Edward Norton, Bill Murray, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Frances McDormand und Yoko Ono.

Im Dezember letzten Jahres hat Wes Anderson den Film bereits via Videobotschaft angekündigt. Inklusive einem Edward Norton, der im Hintergrund auftaucht, um Anderson daran zu erinnern, dass er auch eine Rolle in „Isle Of Dogs“ hat. Wunderbar.