FM4 Private Sessions mit Lola Marsh

Die Band wird exklusiv für dich und deine Freundinnen in deinen eigenen vier Wänden ein Privatkonzert geben!

Nach den Steaming Satellites, Granada und Garish möchte nun auch die israelische Band Lola Marsh die FM4 Hörer_innen und ihr Zuhause näher kennenlernen.

Seit gefühlt einem Jahr wohnen Lola Marsh in ihrem Tourbus, gespielt haben sie schon auf zahlreichen Festivals und Clubs in Europa und der USA. Kennengelernt haben sich Yael und Gil bei einer Geburtstagsparty. Yael hat das Geburtstagskind Gil um eine Darbietung an der akustischen Gitarre gebeten. Aus dieser Party-Einlage vor vier Jahren ist das gemeinsame Bandprojekt entstanden.

„Romantic, nostalgic, cinematic“ das sind die Eigenschaften der Lola Marsh Songs. Auf ihrem Debüt-Album „Remember Roses“ ist mit „Wishing Girl“ auch ein Song vertreten, den Yael für Gil zum Geburtstag geschrieben hat. Eröffnet wird das Album mit „You´re Mine“ – jener virale Hit dem Lola Marsh ihren Karrierestart verdanken und eben der Grund warum sie eben die meiste Zeit im Tourbus leben. Diesen Song haben sie schon im FM4 Wohnzimmer dem Akustik Studio performt.

Ende Oktober werden Lola Marsh durch Österreich touren und für ausgewählte FM4 Hörer_innen Privatkonzerte spielen. In deinen eigenen vier Wänden, nur für dich und deine geladenen Freund_innen.

Fragt man Lola Marsh nach ihrer eigene WG-Zeit erinnert sich Gil an die Pflanze seines Mitbewohners, die er vergessen hat zu gießen. Yael schaudert es bei der Vorstellung dass jemand den eigenen Namen auf das Essen im Kühlschrank schreibt.

Hol Lola Marsh zu dir nach hause!

Teilen und reden, das ist doch eigentlich das Schönste am Zusammenleben. Wenn du auch dieser Meinung bist und nur noch den passenden Soundtrack brauchst um einen schönen Konzert-Nachmittag mit Lola Marsh zu verbringen, dann lade die Band doch zu dir nach Hause ein.

WERBUNG FM4 Private Sessions präsentiert von MömaX – sieht doch gleich besser aus

Wenn Du eine besonders gemütliche Küche hast (in der schon die legendärsten Parties mit deinen Freund_innen gefeiert wurden) oder in deinem Wohnzimmer vor dem Bücherschrank eine perfekte Ecke wo Yael und Gil Platz nehmen können um ihre Lieder zu performen, dann schick uns einfach ein Foto oder Video von dieser „cosy“ Location an game.fm4@orf.at und stell Dich und Deine Partygäste vor.

Oder poste deine Einladung für die FM4 Private Session mit Lola Marsh auf deinem Instagram oder Facebook-Account. #FM4PrivateSessions nicht vergessen (und Posting auf öffentlich stellen!). Du kannst uns auch per whatsapp schreiben: 0664/8284444

FM4 Private Sessions mit Lola Marsh

Die FM4 Private Sessions mit Lola Marsh werden bei dir Zuhause am Sonntag den 29.Oktober und Montag den 30.Oktober stattfinden. Einsendeschluss ist der 17.10.