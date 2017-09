„I love a Burka“

Bei Beth Dittos Konzert in der Wiener Arena gab es gestern viel Power, viele Covers und viel Interaktion mit dem Publikum.

von Christian Pausch

Gleich am Anfang wirft ein Fan* ein Kleidungsstück auf die Bühne, ein Geschenk an Beth. Die freut sich und will es auch sofort anziehen, das stellt sich aber als schwieriger heraus als gedacht: „What is this? A Burka? I love a Burka, I think they are beautiful.“, sagt Beth und kommentiert damit (zufällig?) auch gleih das politische Geschehen in Österreich.

Neben alten Songs („I wrote that book“, oder dem Gossip Welthit „Standing in the way of control“) und natürlich Songs des neuen Albums „Fake Sugar“ gab es auch einige großartige Cover zu hören. Michael Jacksons „Thriller“ wird genauso ins Set eingebaut, wie „A Little Respect“ von Erasure und auch „Rebel Girl“ von Bikini Kill.

Ein bisschen ruhiger ist Beth Ditto geworden, nicht stimmlich - das ganz und gar nicht - sondern eher was ihren Punk angeht. Mit Wehmut denken manche an wildere Gossip-Konzertabende zurück. Im Publikum sind viele Leute weit über vierzig, ist Beth Ditto nun schon die gediegene Punk-Königin der Elterngeneration?

Energie versprüht Beth Ditto aber immer noch zur Genüge. Sie ist sympathisch und nahbar, spricht lustiges Deutsch mit dem Publikum und ist für jeden Zwischenruf zu haben. Zur Zugabe erscheint sie dann in der vorher aufgefangenen „Burka“ und nach dem neuesten Hit „Fire“ ist auch schon wieder Schluss. „Tschüss!“ ruft sie noch und hinterlässt viele zufrieden-verschwitzte Gesichter in der zum Bersten vollen Arena.