Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Morrissey - „Spent the Day in Bed“ | Oscar & The Wolf - „Runaway“ | Wolf Parade - „You’re Dreaming“ | Yungblud - „I Love You Will You Marry Me“

Morrissey - „Spent the Day in Bed“

Demnächst erscheint unter dem Titel “Low in High School” ein neues Album von Morrissey, in der ersten Vorabsingle zeigt der gute, alte Herr schon einmal wieder gewohnt charmant-mürrisch, dass ihm die Welt da draußen egal ist. Er bleibt im Bett, sollen doch die anderen den blöden Alltag bewältigen. Und weil es Morrissey ist, der hier singt, schlägt er freilich die Brücke vom privaten Müßiggang ins Politische: “As the workers stay enslaved, I spent the day in bed”.

Oscar & The Wolf - „Runaway“

In seiner Heimat ist der belgische Musiker Max Colombie mit seinem Projekt Oscar and the Wolf schon eine große Nummer, mit seinem Debütalbum “Entity” aus dem Jahr 2014 ist er gut eingeschlagen, mit seinem heuer erschienenen Zweitling “Infinity” kündigt sich der Erfolg im großen Stil an: In der Single “Runaway” mixt Oscar and the Wolf elektronischen Soul, Indie-Melancholie, Disco und Kammerpop. Die zartbittere Schulschikursträumerei.

Wolf Parade - „You’re Dreaming“

Lang ist’s ruhig gewesen um die kanadische Band Wolf Parade - wir dürfen sie sicherlich “Indiehelden” nennen, ausnahmsweise. Jetzt erscheint nach sieben Jahren Pause via Sub Pop mit “Cry Cry Cry” ein neues Album, das erste seit “Expo 68” aus dem Jahr 2010. Nach dem Stück “Valley Boy” gibt’s eine neue Single. Wiedermal ein zärtlicher Kracher, in dem Überschwang und Swing, Melancholie und Krach aus der Garage bestens zueinanderfinden.

Yungblud - „I Love You Will You Marry Me“

Der junge, englische Musiker Dominic Harrison hat mit seinem Unternehmen Yungblud einen wunderlichen Cocktail im Angebot: rotzigen Rap-Singsang im Andenken an The Streets, Revolution-Rock von The Clash, Ska-Punk in Erinnerung an The Specials, Protest-Folk, abgehört von Bob Dylan. Raus kommt etwas Eigenes, das Stück “I Love You Will You Marry Me” ist der große Hit, Liebe und Rebellion, in kratzbürstiger Umschlingung.